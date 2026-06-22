ポルトガル代表のフランシスコ・コンセイソンが、 彼は「クリスティアーノ・ロナウドへパスする必要はない」と発言し、ファンから批判を受けた。これはポルトガル代表が2026年W杯開幕戦でコンゴと1－1で引き分け、自信を失っている最中の出来事だった。

ポルトガル紙「アポラ」によると、火曜日に予定されるウズベキスタン戦の前、コンシサオは「最も適した選手にパスを出す」と述べ、SNSにはロナウド支持者からの批判が殺到した。 「得点力ではクリスティアーノに匹敵する選手はいないが、彼にパスを出す必要も義務も感じていない。私はそのポジションで最も適した選手にパスを出す」

この発言で代表内は二分された。41歳のロナウドを擁護する声と、若手を起用するためベンチに下げるべきとの声が対立している。

先週はMFジョアン・ネヴェスも「ロナウドはただのもう1人の選手」と発言し批判を受けた。代表内での緊張が高まっている。

批判の中には「ポルトガルはアルゼンチン代表がリオネル・メッシにするように、ロナウドを軸にしたサッカーをすべきだ」と訴える声もある。

さらに混乱を招いているのが、W杯後にマルティネス監督がロナウド所属のアル・ナセル（サウジアラビア）の監督に就くという噂だ。このため、マルティネスが将来の関係に配慮せず、ロナウド起用について冷静な判断ができるのか疑問視されている。

グループリーグ突破へはウズベキスタン戦の勝利が必須だ。初戦の出遅れで、強力な中盤を擁しながらもタイトル争いに加われるか疑問が残る。