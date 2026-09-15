











「cassanata」

名詞・女性名詞（冗談めかして、皮肉を込めて）アントニオ・カッサーノというサッカー選手に典型的な仕草、振る舞い、または思いつき（突飛な行動）

サッカー選手アントニオ・カッサーノが、どれほどありそうにない話ではあっても、いつか本当に忘れ去られることがあったとしても、少なくとも自分の名前がイタリア語の語彙に入り込んだことは慰めになるだろう。2008年から、cassanataは新語としてイタリアで最も重要な辞書 Trecani に掲載されている。

そしてアントニオ・カッサーノは、現役生活の間に実に多くの cassanate をやってきた。例えば、レアル・マドリーでまたしても起用されなかった際、公衆の面前で自身の監督ファビオ・カペッロの物まねをするのがいい考えだと思ったときだ。

あるいは、ロナウド・フェノーメノと、どちらがより多くクロワッサンを食べられるか賭けたときもそうだった。カッサーノに「エル・ゴルディート」というあだ名しか付かなかったのは、ロナウドが当時すでにレアルで「エル・ゴルド」と呼ばれていたからだ。というのも、より多く甘い物を食べられたのは、間違いなくイタリア人のほうだった。カッサーノはレアル・マドリーでの最初の7カ月で12キロも体重を増やした。それはカッサーノ自身にとっても多すぎた。レアル時代ほどひどいプレーを見せたクラブは、彼の数多い所属先の中でも他になく、わずか18カ月、4ゴールで“白い巨人”での時間は終わった。

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レアル・マドリーで最も奇妙なガラクティコ

カッサーノは、少なくともガラクティコス時代で最も奇妙な補強として歴史に名を残した。トーマス・グラヴェセンよりも前に、である。 デンマーク人は純粋にサッカー面でスター集団に居場所がなかったが、カッサーノは性格面でまったく合っていなかった。フロレンティーノ・ペレスが、レアルでの最初の会長任期最後の補強として、この移籍でいったい何を考えていたのかはいまなお疑問だ。

もちろん、カッサーノはまだ23歳で、疑いようもなく同世代最大級の才能のひとりだった。ASローマで161試合52ゴール9アシストという立派な成績を携えてマドリーにやって来た。だが、その前の4年半の間に、イタリアの首都でローマにおいて力を持つ人物すべてと本当に関係をこじらせていた。

当時例えば、若きドリブラーの中にサッカー的な魂の近さを見いだし、弟のように家族の中へ迎え入れ、自宅に住まわせていた主将フランチェスコ・トッティは、もはや彼と口をきいていなかった。カッサーノはトッティとその両親が自分の小切手を盗んだと疑い、大騒ぎを起こしたのだ。自分の方がカッサーノよりずっと多く稼いでおり、わざわざ友人を盗む合理的な理由などひとつもない、というトッティの説明も、この短気な男を思いとどまらせることはできなかった。

カッサーノは後になって、そのなくした小切手を自分の車の中で見つけた。単にズボンのポケットから落ちていただけだったが、その時にはもう手遅れだった。

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「自分はどんなルールも守らず、それを楽しんでいた」：レアル・マドリー時代のアントニオ・カッサーノ

ASローマが2004-05シーズン、最後の“ローマ出身の優勝監督”でありカッサーノの後ろ盾でもあったファビオ・カペッロの退任後に4人の監督をすり減らした際、カッサーノは少なくともそのうち1人の辞任の原因だった。ルディ・フェラーは2006年9月、就任からわずか26日で、とりわけこの気難しいストライカーの奔放な振る舞いに完全に神経をすり減らし、投げ出してしまった。カッサーノはリーグ開幕戦のフィオレンティーナ戦でピッチ上で乱闘し、退場になっていた。フェラーが彼と話そうとすると、カッサーノは監督をその場に置き去りにした。10万ユーロという記録的な罰金についても、カッサーノは監督に対してと同じように公然と不満を漏らした。

フェラーはローマを去ったが、他の監督たちともうまくはいかなかった。ルチアーノ・スパレッティは、ローマでの最後の半年間、規律上の理由からカッサーノをセリエAで11度もメンバー外にした。それでも当時のローマ会長ロゼッラ・センシは、カッサーノに新契約を提示した。ただし、かなり成果連動型の条件だった。カッサーノはセンシを公衆の面前で罵声で浴びせた。

彼のキャリアは、本当の意味で始まる前に終わったかのように見えた。セリエAのビッグクラブで、時に ファンタントニオ と呼ばれながら、あまりに頻繁にただ完全に狂っているように見えたカッサーノに、わずかでも関心を示すクラブはもうなかった。

そんな中で現れたのがレアルとペレスだった。移籍金550万ユーロを支払い、年俸もほぼ倍増させた。そしてアントニオ・カッサーノは？ 「すべてを台無しにするために、あらゆることをやった。どんなルールも守らず、それを楽しんでいた」と後に振り返っている。実際、食べまくりやその他の乱痴気騒ぎ（カッサーノは結婚するまでに600人の女性と関係を持ったと主張しており、その大半は12キロ太っていたマドリーでの18カ月の間だったという）と並んで、レアル時代の彼について記憶されているのは、せいぜい2006年1月にベルナベウへ現れたあのとんでもない毛皮のジャケットくらいだ。

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なぜアントニオ・カッサーノは反逆者なのか？

非常に才能がありながらしつけが難しく、スキャンダルを引き寄せる多くのサッカー選手たちとカッサーノを分け、彼を真の反逆者たらしめているのは、自分がしてきたあらゆる愚行に対して、同時に自己批判的で内省的でもある点だ。彼は cassanate に十分自覚したうえで身を委ねており、どこでやり過ぎたかも分かっている。そして、関係をこじらせた相手に対して、しばらく時間がたてば謝ることもできる。加えて、自分をそれほど重要視しておらず、自分自身を笑い飛ばせることも彼の助けになっている。彼に頭を抱えるのは簡単だが、彼を面白く、愛すべき存在だと感じずにいるのはほとんど不可能だ。

例えばトッティとは5年間口をきかなかったが、いまでは再び友人だ。ローマでも、その後レアルでも彼を引き立て、誰よりも多くを許しながら、それでも何度も失望させられた監督カペッロも、いまでは彼について敬意を込めて語っている。

カッサーノは、他のほとんどどんなプロ選手よりも自らの才能を浪費した。権威を受け入れられず、自分が築き上げたすべてを自らの尻でまた壊してしまった。だが、それをほとんど感心してしまうほど一貫してやり続けた。そしてそれでも、彼は大きなキャリアを送った。

カッサーノの規律のなさや、権威と向き合えないこと、友人を信頼できないことが、彼の過酷な子ども時代に由来すると言うのは簡単だ。アントニオ・カッサーノはバーリ・ヴェッキアで育った。1980年代から1990年代初頭にかけて、南イタリアのこの都市で最も貧しい地区だった場所だ。バーリ・ヴェッキアは近年ですっかり装いを整え、旧市街の通りは清潔になり、狭い家々や地下室も改修された。

いまでは観光客が狭い路地を縫うように歩き、この港町特有のパスタであるオレキエッテを形作るノンナたちを眺めるその場所は、当時は一種のノーゴーエリアで、どの旅行ガイドにもスリへの注意が書かれていた。アントニオ・カッサーノはここで育ち、この路地でサッカーをした。13歳になるまで芝生の上でプレーしたことがなかったとも言われている。信じるかどうかは別として、彼はいつまでもストリートの子どもだった。父親は彼に関心を示さず、異母兄はタバコの自販機や車、家に押し入り続け、いまも外にいるより刑務所にいる時間の方が長い。アントニオは6回留年したと主張しており、やがて学校にも行かなくなった。

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アントニオ・カッサントはメッシ以前のリオネル・メッシだった

カッサーノは、1999年12月18日が違う展開をたどっていたなら、自分も犯罪者になっていただろうと確信している。その瞬間、バーリ・ヴェッキアの名もなき少年アントニオ・カッサーノは、ファンタントニオに、そして“黄金の少年”ディエゴ・アルマンド・マラドーナの愛称エル・ピベ・デ・オロになぞらえたエル・ピベ・デ・バーリになった。あのインテル戦でのゴールの後、人々も、そしてカッサーノ自身も、それ以下では済まなかったのだ。

彼自身は、ボールをかかとで受け、頭で前へ運び、小さな揺さぶりでワールドカップ優勝者のローラン・ブランとクリスティアン・パヌッチを空振りさせ、そして11メートルから決めたこの驚異のゴール、この独走を、ジャーナリストのピエルルイジ・パルドと共著した自伝の中でこう記している。「ペロッタがパス、完璧な50メートルだ。俺はかかとで受け、全速力で戻ってくるブランを抜き去り、彼と横切ってくるパヌッチの間にボールを通して、2人ともそのままカウンターへ送り込む。ニアへフィニッシュ、そしてカーブがどんどん近づいてくるのが見える。歓喜が見える。俺は生まれた」

そして実際、あの瞬間を当時スタジアムで、あるいはテレビの前で体験した者は、ここで起きたのが、17歳の少年による88分のASバーリ対インテル・ミラノ戦での、信じ難く、しかも美しい2-1の決勝点以上の何かだったと感じずにはいられなかったはずだ。いまYouTubeで映像を見返しても、鳥肌が立つ。

あの独走。あのゴール。ゴール裏の完全な恍惚。ファンたち。その真ん中にいる金髪の小さな少年は、もうピッチへ戻りたがらない。

アントニオ・カッサーノは、セリエAでたった1度先発しただけで、マラドーナ、バッジョ、デル・ピエロと並べて語られるようになった。カッサーノは“メッシ以前のメッシ”と見なされていた。「全盛期の俺はロベルト・バッジョ、フランチェスコ・トッティ、アレッサンドロ・デル・ピエロより上だった！」 ただし、自身の全盛期には「キャリアでも人生でも到達しなかった」と、カッサーノは最近、自身の人気YouTubeフォーマット Viva El Futbol で主張している。

カッサーノはトッティ、デル・ピエロ、バッジョ、そしてクリスティアーノ・ロナウドより上？

「俺は上だった！」であって、「もっと上になれたかもしれない」ではない。彼はいまなおイタリア語と少々折り合いが悪く、今でも主に故郷の方言で話す。そのため、彼の言葉はしばしば少し滑稽に響くが、決して誇大妄想的でなくなるわけではない。例えば、総じて自分より天才的だった選手はごくわずかで、自分より完全なスキルセットを持った選手もごくわずかだったと、真顔で言い張るときがそうだ。

リオネル・メッシ。もちろん、彼にとって絶対的なGOATだ。

アンドレス・イニエスタとジネディーヌ・ジダン。中盤の魔術師たちだ。

ロナウド、ロナウジーニョ、そしてネイマール。

だがその次に来るのが、こうだ。「カッサーノだ。俺は自分自身が本当に好きだった！ シュートも打てたし、ほとんど誰も持っていないラストパスもあった。フィジカルも強かった。天才だった。ビッグクラブでも結果を出した。それも、まったく練習せず、いつも5、6キロ太っていたのに、だ」

そう語るのは、18年のキャリアで、レアルでスタンドから見たスペイン王者と、ミランで主役としてのスクデットを手にした人物だ。そしてイタリア代表では、主に2012年欧州選手権準決勝後のように、またしてもパンツ一丁で喜びを表して目立っていた。

「サッカーはタイトルを勝ち取ることだけではない。ゲームの美しさが大事なんだ」

だが、要するにすべてはタイトルだけではない。実際、彼と一緒にプレーした驚くほど多くの名選手たちは、その点で異を唱えていない。フランチェスコ・トッティ、ロナウド・フェノーメノ、ロナウジーニョ、ズラタン・イブラヒモビッチ。彼らの誰ひとりとして、カッサーノの巨大な才能と別格ぶりを疑ったことはない。

反論したのはジョゼ・モウリーニョとクリスティアーノ・ロナウドだけで、カッサーノはこの2人をひどく過大評価されていると考えている。ロナウドは一度、いら立って自分の獲得タイトル一覧を彼に送ったという。モウリーニョは記者会見で、「カッサーノはインテルで『コッパ・デッラ・ロンバルディア』ですら勝っていない」と皮肉った。カッサーノはそんなことを笑い飛ばすだけだ。

「サッカーはタイトルを勝ち取ることだけではない。ゲームの美しさが大事なんだ」。これが彼のマントラだ。

そして、彼が美しいサッカーに多くを与えなかったかのような話でもない。バーリ、ローマ、そして後にはサンプドリア、ミラン、パルマでも、彼には単なる数カ月の好調以上のものがあった。良い時期の彼は味方をより良くし、サンプはとりわけ彼のおかげで大きく質を高め、彼が去ると再び凡庸さの中へ消えていった。最終的には終わりのない口論や決別ばかりが前面に出たとはいえ、カッサーノはほぼ20年にわたり、イタリアで最も印象深く、最も愛されたサッカー選手のひとりだった。しかも彼の名は辞書に載っている。これは実際、CR7にもないことだ。



