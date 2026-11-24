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ポルトガルの魔法が主役を演じ、サウジアラビアのアル・ナスルがAFCチャンピオンズリーグエリートでカタールのアル・サッドを下し、新たな勝利を手にした。

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アル・ナスルは火曜日、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークで行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節でアル・サッドと対戦し、2-1で勝利した。

試合は波乱の幕開けとなった。アル・ナスルのフランス人ウイング、キングスレイ・コマンが開始3分以内にアル・サッドの選手と接触して負傷し、ピッチを退いた。代わってサウジアラビア人FWアブドゥラー・アル・ハムダンが投入された。

このフランス人ウイングの負傷は、これまで戦列を離れる原因となった重傷から復帰し、アル・ナスルで初めて先発出場してからわずか数分後のことだった。

しかし、その9分後、試合開始12分に状況は一変する。アル・ナスルの主将を務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドがペナルティエリア内で倒され、PKを獲得した。

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ロナウドは自らキッカーを務め、13分、GKメシャール・バルシャムの右へ強烈なシュートを突き刺し、見事にPKを成功させた。

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これでポルトガルのスターは、今シーズン開幕からアル・ナスルでのPKにつきまとっていた呪いを断ち切った。ロナウドはロシュン・サウジリーグのネオム戦とアル・アハリ戦で、同リーグで初めて2本連続のPK失敗を喫しており、これは昨シーズンに同リーグで失敗した本数の合計に並ぶものだった。

ロナウドがロシュン・サウジリーグでアル・ナスルとして最後にPKを決めたのは、さる4月3日、アル・ナジュマに5-2で勝利した試合までさかのぼる。そして今回、AFCチャンピオンズリーグエリートの舞台でPKによる得点を取り戻した。

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ポルトガルのスターにとって、このゴールは歴史的な一撃となった。これによりロナウドは、AFCチャンピオンズリーグエリートにおけるアル・ナスルの得点者ランキングで首位に立った 。歴代通算17ゴールで、同大会でアル・ナスルとして16ゴールを記録したモロッコ人FWアブデラザク・ハムダラーを1点上回った。

しかし、ロナウドとチームメイトの喜びは長くは続かなかった。22分、アクラム・アフィフからゴール前への絶妙なスルーパスを受けたモハメド・ワアドが、ブラジル人GKベントの守るゴールに見事に流し込み、アル・サッドが同点に追いついた。

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35分には、ロナウドが自身とアル・ナスルにとっての2点目を奪いかけた。ブラジル人MFアンジェロがメシャール・バルシャムと完全な1対1の状況に持ち込み、無人のゴール前にいたポルトガルのスターへパスを送った。

ヨルダン人のアドハム・マハドメ主審は当初ゴールを認めたが、VARの確認を経てオフサイドで取り消した。

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前半終了間際にも、新たな騒動が起きた。アディショナルタイム1分、アル・サッドの得点者モハメド・ワアドが、アル・ナスルのサイドバック、ナワフ・ブシャルに唾を吐いたとして、VARの確認を経て一発退場となった。

後半は理想的な形で始まった。アル・ナスルのスター、ポルトガル人のジョアン・フェリックスが見事なゴールで、サウジアラビアのチームに2点目をもたらした。

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52分、フェリックスはペナルティエリアの境界付近でゴールに背を向けた状態で浮き球のパスを受けると、オーバーヘッドキックを放ち、GKメシャール・バルシャムが反応できないままネットを揺らした。

ファンの間では、ジョアン・フェリックスのこのゴールが、国際サッカー連盟（FIFA）が毎年最も優れたゴールを決めた選手に贈る「プスカシュ賞」の候補に挙げられている。

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アル・サッドの選手たちは残り時間で反撃を試みたが、最終的にはアル・ナスルの選手たちが試合を制した。

この勝利でアル・ナスルは勝ち点を9に伸ばし、AFCチャンピオンズリーグエリート西地区で5位に浮上した。なお、UAEのアル・ワスルとの延期試合を1試合残している。

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一方、アル・サッドは今シーズンの同大会で3敗目を喫し、西地区14位に後退した。勝ち点は2引き分けによるわずか2で、いまだ勝利を挙げていない。