ロナウドとの食事を巡る賭け、彼を擁護する誰とでも起こした口論――こうしてアントニオ・カッサーノは、世界トップレベルのキャリアを意図的に台無しにした

「カッサナータ」

女性名詞（冗談めかした、皮肉を込めた表現）：サッカー選手アントニオ・カッサーノ特有のしぐさ、振る舞い、または思いつき。

アントニオ・カッサーノが、どれほどあり得ないことだとしても、もし忘れ去られるようなことがあっても、自身の名前がイタリア語の語彙に入ったことを慰めにできるだろう。2008年から「カッサナータ」は新語として Treccani 辞典に掲載されている。

カッサナータをカッサーノは数多く積み重ねてきた。たとえば、レアル・マドリーで先発に起用されなかったことへの不満から、公の場で指揮官ファビオ・カペッロの物まねをしたことがある。

あるいは、怪物ロナウドと、どちらがより多くクロワッサンを食べられるか賭けたこともあった。カッサーノは「エル・ゴルディート」というあだ名を付けられた。レアルではロナウドがすでに「エル・ゴルド」だったからだ。実際には、より多く菓子を食べていたのはカッサーノの方だった。マドリーでの最初の7カ月で12キロ太った。カッサーノにとっても行き過ぎだった。数多く渡り歩いたクラブの中でも、これ以上ひどい成績はない。18カ月でわずか4ゴールに終わり、レアルとの冒険は幕を閉じた。

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レアル・マドリーで最も奇妙な「ガラクティコ」

彼のレアル加入は、ガラクティコ時代でも最も奇妙な移籍として残っている。トーマス・グラヴェセンの加入以上かもしれない。デンマーク人のグラヴェセンは技術面でレベルが合っておらず、カッサーノは性格面でそうだった。フロレンティーノ・ペレスが最初の会長任期最後の補強で何を考えていたのか、いまもなお疑問視されている。

23歳にして、彼は同世代屈指の才能と見なされていた。ローマでは161試合で52ゴール9アシストを記録していた。しかし、首都での4年半の間に、ローマ首脳陣のほぼ全員を敵に回していた。

キャプテンはフランチェスコ・トッティで、カッサーノをサッカーにおける兄弟のように考えていた。自宅にも住まわせていたが、最後には口も利かなくなった。カッサーノが、トッティとその両親に小切手を盗まれたのではないかと疑い、大騒ぎを起こしたからだ。トッティが、自分はカッサーノよりはるかに稼いでおり、彼の金を盗む理由などないと反論しても、なだめることはできなかった。

その後カッサーノは、ズボンのポケットから落ちて車内にあった小切手を見つけたが、もはや取り返しはつかなかった。

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「何ひとつルールを守らず、それを楽しんでいた」：レアル・マドリー時代のアントニオ・カッサーノ





2004-05シーズン、ファビオ・カペッロ退任後のローマは4人の監督を入れ替えた。カッサーノはそのうち少なくとも1人の辞任の原因だった。ルディ・フェラーは2006年9月、就任からわずか26日で辞任したが、その背景には、このFWの度重なる悪ふざけに対する限界があった。カッサーノはリーグ開幕戦のフィオレンティーナ戦でピッチ上で乱闘し、退場処分を受けていた。フェラーが話をしようとしても、彼はその場を立ち去った。さらにカッサーノは、10万ユーロという記録的な罰金と監督の両方を公然と批判した。

フェラーはローマを去ったが、その後の監督たちとも状況は改善しなかった。ルチアーノ・スパレッティは、ローマでの最後の6カ月間に、規律上の理由で彼を11回メンバー外とした。それにもかかわらず、当時会長だったロゼッラ・センシは、ピッチ上の成績に大きく連動する新契約を提示した。だがここでもカッサーノは、公の場で彼女に罵声を浴びせて応じた。

彼のキャリアは始まる前に終わったように見えた。ひらめきの輝きと理性を欠いた振る舞いを繰り返す選手に、セリエAのビッグクラブはもはや関心を示さなかった。

そこに現れたのがレアルとペレスだった。移籍金550万ユーロを支払い、年俸もほぼ倍増させた。そこに現れたのがレアルとペレスだった。移籍金550万ユーロを支払い、年俸もほぼ倍増させた。ではカッサーノはどうだったのか。「すべてを台無しにするために、あらゆることをした。何ひとつルールを守らず、それを楽しんでいた」

大食いや乱交騒ぎに加え（結婚前に600人の女性と関係を持ったと語っており、その大半はマドリーで12キロ太っていた18カ月の間だった）、レアルでの彼について記憶されているのは、2006年1月にベルナベウに毛皮のジャケット姿で現れたことくらいだ。





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なぜアントニオ・カッサーノは反逆児なのか

他の問題児タイプの才能と違い、カッサーノには自己批判的で内省的な一面もある。自分の「カッサナータ」に完全に自覚的に身を委ね、やり過ぎたときはそれを理解し、時間を置いて傷つけた相手に謝る。自分を過度に深刻に捉えず、自分自身を笑えることも、常に彼を助けてきた。彼には腹を立てやすいが、面白くて愛嬌があると感じずにいるのはほとんど不可能だ。

トッティとは5年間口を利かなかったが、今では再び友人だ。ローマで、そしてその後レアルでも彼を起用したカペッロも、多くのことを彼に許してきた（失望は残っていたとしても）。いまでは敬意を持って彼について語っている。

彼は途方もない才能を無駄にし、自ら築いたものを台無しにした。それでも、ほとんど感心してしまうほど一貫していた。そして結局のところ、彼は偉大なキャリアを送った。

規律の欠如、権威との難しい関係、友人を信じられない性格を、複雑な幼少期に結び付けるのはたやすい。アントニオ・カッサーノは1980年代から90年代初頭にかけて、南イタリアでも最も貧しい地区の一つ、バーリ・ヴェッキアで育った。近年のバーリ・ヴェッキアは見た目を一新し、旧市街の通りは清潔になり、狭い家々や地下室も改修された。

いまでは観光客が路地を歩き、祖母たちがオレキエッテを作る様子を眺めるその場所も、かつては立ち入り注意区域のような地域で、市のガイド本がスリに警戒するよう呼びかけていた。ここでアントニオは路上でサッカーをし、13歳になるまで本当のピッチに立ったことがなかったとも言われる。それを信じるかどうかは別として、彼はずっとストリートの少年のままだった。父親は彼に関心を示さず、異父兄は自販機や車、家屋に押し入っていた。いまでも外より刑務所で過ごす時間の方が長い。アントニオは、学校を辞める前に1年生を6回繰り返したと話している。





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メッシ以前のメッシ

カッサーノは、あのゴールがなければ自分は犯罪者になっていただろうと確信している。バーリ・ヴェッキアの誰にも属さなかった少年は、一瞬にしてファンタントニオ、そしてエル・ピベ・デ・バーリになった。ディエゴ・アルマンド・マラドーナの「エル・ピベ・デ・オロ」になぞらえた呼び名だ。インテル戦でのあのゴールの後、誰もが彼をそう呼ぶようになった。

ジャーナリストのピエルルイジ・パルドと共著した自伝の中で、彼はこう描写している。「ペロッタが50メートルの完璧なパスを出してくる。俺はそれをかかとでコントロールし、全力で戻ってきたブランをかわし、内側へ走り込んでいたパヌッチとの間へボールを通して、2人とも柵にぶつける。隅へシュートを流し込み、それからゴール裏スタンドがどんどん近づいてくるのが見えた。歓喜。俺はあの瞬間に生まれた」

あの瞬間、スタジアムにいた人も、自宅でテレビの前にいた人も、ただの、信じ難く、見事なバーリの2-1勝利を決定づける88分のゴール以上の何かが起きていたことを覚えている。いまYouTubeで映像を見返しても、鳥肌が立つ。

独力のプレー、ゴール、ゴール裏の陶酔、サポーター、そしてもうピッチに戻りたがらなかった金髪の少年。

カッサーノは、セリエAで先発したたった1試合だけで、マラドーナ、バッジョ、デル・ピエロと同じ息遣いで語られる存在になった。メッシ以前のメッシだ。「絶頂期の俺は、ロベルト・バッジョ、フランチェスコ・トッティ、アレッサンドロ・デル・ピエロより上だった！」

ただし最近、人気YouTube番組 「Viva El Futbol」で、彼はその「絶頂期」を「キャリアでも人生でも一度も迎えなかった」と語っている。

カッサーノはトッティ、デル・ピエロ、バッジョ……そしてクリスティアーノ・ロナウドより上？

「俺の方が上だった！」であって、「上になれたはずだ」ではない。いまでもイタリア語にはやや苦労しており、生まれ故郷の方言で話すことを好む。そのため彼の言葉はより面白く聞こえるが、誇大さが薄れるわけではない。例えば、自分より天才的だった選手はごくわずかで、自分より技術的な引き出しが豊富だった選手もほとんどいないと断言するときだ。

リオネル・メッシ。もちろん、彼にとって絶対的なGOATだ。

アンドレス・イニエスタとジネディーヌ・ジダン。中盤の魔術師たち。

ロナウド、ロナウジーニョ、ネイマール。

そしてこう付け加える。「その次がカッサーノだ。俺は自分が大好きだった！ シュートも打てたし、最後のパスは唯一無二だった。フィジカルも強かった。天才だった。ビッグクラブでも自分のベストを出した。それなのに、まったく練習せず、いつも5～6キロ太っていたんだからな」

これを語るのは、18年のキャリアでレアル・マドリーでのスペイン王者を1回（スタンドから見届け）、ミランでは主力としてスクデットを1回獲得した男だ。イタリア代表でも、2012年欧州選手権準決勝後のように、またしてもピッチ上でパンツ一丁で喜びを表したときに特に注目を集めた男でもある。

「サッカーはタイトルを勝ち取ることだけじゃない。美しさが大事なんだ」

それでも、彼と一緒にプレーした多くの名手たちは、その才能を認めている。フランチェスコ・トッティ、ロナウド、ロナウジーニョ、ズラタン・イブラヒモビッチは、一度もそれを否定していない。

反論したのは、カッサーノがいずれも過大評価されていると見なしているジョゼ・モウリーニョとクリスティアーノ・ロナウドだけだ。腹を立てたCR7が、自身の獲得タイトル一覧を彼に送ったとも言われている。モウリーニョは記者会見でこう皮肉った。「インテルにいたとしても、“コッパ・ディ・ロンバルディア”すら勝てなかっただろう」。だがカッサーノは、それすら笑い飛ばすしかない。

「サッカーはタイトルを勝ち取ることだけじゃない。プレーの美しさなんだ」と、彼は繰り返す。

バーリ、ローマ、サンプドリア、ミラン、パルマでは多くの好調な時期を過ごし、チームメートを向上させた。サンプドリアは特に彼のおかげで大きくレベルアップし、彼が去った後は再び平凡さへ戻った。絶えない衝突と頻繁な別れがありながらも、彼は20年近くにわたってイタリアで最も影響力があり、最も愛された選手の1人だった。いまでは辞書にまで載っている。この点に関してだけは、確かにCR7を上回っている。