クリスティアーノ・ロナウドが、強烈な皮肉を込めてサイモン・ジョーダンを痛烈に批判した。ポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスとの確執をめぐる自身の振る舞いについて、この解説者は批判的な見方を示しており、どうやらロナウドはそれを快く思っていないようだ。

ジャーナリストのピアーズ・モーガンは長年にわたってロナウドを称賛してきたが、それが元クリスタル・パレスのオーナーであるジョーダンのいら立ちを招いている。『talkSPORT』では、モーガンは「ロナウドが優れたサッカー選手だということは、みんな分かっている。でも君は彼にべったりしすぎだ。一度は客観的になるべきだ」と言われていた。

モーガンはその後、水曜日に自身の番組『Football Uncensored』で、ロナウドをめぐる一連の騒動について再び語った。「ひとつ愉快な話をしよう。私とサイモン・ジョーダンのやり取りの一場面をロナウドに送ったら、彼は『あの金髪の男か。ボトックスはやめたほうがいいと伝えてくれ。まるでリンゴみたいだ』と返信してきた」と、モーガンはジョーダンに向けて明かした。

モーガンの番組に出演した元サッカー選手ジェイソン・カンディらは、ロナウドのこの発言に大笑いしていた。なお、ジョーダン本人はこのサッカー討論番組には出演していなかった。

モーガンは長年にわたり、ロナウドの側近的存在でもある。数年前には、このポルトガル人FWが当時の指揮官エリック・テン・ハフについて爆弾発言をしたインタビューを受け、その後ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドを去った。

なお、ロナウドはポルトガル代表から最終的に引退したわけではない。「とはいえ、完全な別れというわけではない。『自分のコンディションが整い、クラブでプレーし、できればゴールを決めていれば、科される出場停止を消化した後、私は我々の代表チームのために戦い、勝つために応じるつもりだ』」

「そして彼は声明を『これは、信じてほしいが、まったくの真実だ』という言葉で締めくくった」と、アル・ナスルのFWは語った。