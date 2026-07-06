2026年W杯でポルトガルが敗退し、クリスティアーノ・ロナウドは代表引退についてまだ決断していない。41歳の主将はスペインとのラウンド16（0-1）が自身のW杯最後の試合だったと認めたが、代表の将来については明言を避けた。

月曜日のスペイン戦で終盤に敗れ、ベスト16で大会を去った。試合直後、感情を露わにしたロナウドはカメラの前で献身的なプレーと代表チームを誇りに思うと語った。

「このような形でワールドカップを去り悲しく思うが、私は全力を尽くした。胸を張ってここを去る」とロナウドは語った。「これが私の最後のワールドカップだった。時間をかけて家族と話し合い、感情的にならずに判断したい」

代表での最後の試合だったかとの問いに、彼は「今日は決めない。まず考え、家族と話し合いたい。自分のことでチームの成果を覆いたくない」と語った。

失望はあったが、代表ユニフォームに袖を通した日々を誇りに思うと強調した。代表で手にしたタイトルにも言及。「私以前、ポルトガルはタイトルなし。私は3冠を達成した。 2016年の欧州選手権優勝は私にとってワールドカップ優勝と同じくらい大きな意味を持つ」と語った。さらに、ロナウドはネーションズリーグでも2度の優勝を果たしている。

プロサッカーからの即時引退は考えておらず、来シーズンもアル・ナセルでプレーすると明言した。「サウジアラビアの人々に感謝している。彼らはいつも私を支えてくれる。私はまだサッカーを辞めるつもりはない」と語った。

スペインに敗れたことについて、ポルトガルは恥じる必要はないと語った。「もっと良いプレーができたが、決勝に進めるチームに負けた。互角の試合だったのに終盤に不運な失点をした」