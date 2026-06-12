ロナウドが全員に挑む：「真のチャンピオンが誰か、見てみよう」

ポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドは、2026年ワールドカップ（アメリカ・メキシコ・カナダ開催）を前に全チームへの挑戦を宣言した。

ポルトガル代表はウズベキスタン、コロンビア、コンゴ民主共和国と同じ組に入った。自身最後のW杯と語るロナウドは、母国を優勝に導くことを目指している。

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ロナウドはポルトガルの「Sport TV」のインタビューで「最も重要なのは今月17日の初戦だ。第2戦、第3戦と進み、疲労や気温上昇で状況が厳しくなったとき、真のチャンピオンが誰なのかが分かる」と語った。

「我々もその仲間に入れると思うが、結果は多くの要因に左右される。私は楽観的で、すべてがうまくいく確信がある」と続けた。

さらに「最も重要なのは、力強いスタートを切ること。初戦に勝ち、2戦目、3戦目と突破してグループ首位を奪う。その後は1試合ずつ丁寧に戦うべきだ。優勝はあくまで過程の先にある」と続けた。

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最後にロナウドは「道は歩むことで築かれる。だからこそ、私にとって最も重要なのは、ワールドカップを力強いスタートで切り出すことだ」と語った。

ポルトガル代表は来週水曜、グループステージ初戦でコンゴと対戦する。



