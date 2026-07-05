ロナウドがメディアを批判。「23年間、俺を潰そうとしているが、お前たちのせいで引退するつもりはない」

ポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドは、月曜夕方に予定される2026年W杯ベスト16のスペイン戦前会見で力強く語った。

ロナウドはメディアに対し、「23年間、君たちは僕を葬り去ろうとしてきたが、それは無駄だと気づいたはずだ。ただの時間の浪費で、何度試みても無駄なことだ」と語った。

さらに「こうした状況には慣れている。私を好きな人もいれば、そうでない人もいる。人生とはそういうものだ」と続けた。

さらに、ある記者を指して「一番難しいのは、君たちの一部、特に私を嫌う人と話すことだ。君もその一人だと私は知っている。一度会えば顔を一生忘れない」と語った。

また、41歳になっても現役を続けるには多くの犠牲が必要だと語った。

関連記事：マハーズの後継者…アル・アハリ、ロナウドの親友の獲得に近づく

「41歳でプレーできるのは素晴らしい。このレベルに到達するには多くの犠牲が必要だ。キャリアを通じて年齢に伴う変化に適応してきた。以前と同じ選手ではなくなったことは分かっているが、一つだけ変わらないことがある。それは、今でもゴールを決め続けているということだ」と語った。

続けて「ワールドカップを制しても、私にとって何も変わらない。引退は自分のタイミングで決める」と語った。

スペイン戦については「明日得点できればいいが、できなくてもチームメイトが決め、勝ち進みたい。記憶に残るのは勝利だ。スペインのような強豪に勝てば最高だ」と語った。

最後に、スペインの若手ラミン・ヤマルについて「才能があり、明るい未来が待っている」と称えた。