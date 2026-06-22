ロナウドがトップ。ムバッペはユーロとW杯の偉人の正当な後継者。

フランス代表でレアル・マドリードのスター、キリアン・ムバッペは火曜早朝のイラク戦で得点を挙げ、主要大会での偉大な得点王の後継者としての地位を確立した。

悪天候と雨の中行われた試合は、開始14分でムバッペがイラク戦で先制点を奪った。

この試合で15得点をマークしたムバッペは、オーストリア戦でリオネル・メッシが持つW杯最多18得点に迫った。また、彼はクリスティアーノ・ロナウドがトップの欧州代表リストにも名を連ねた。

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このゴールでムバッペの代表主要大会得点は16ゴール（W杯15、EURO1）となり、ユルゲン・クリンスマンと並んだ。 26歳のムバッペは主要大会欧州得点ランキングで5位となり、複数のレジェンドを抜いた。

1位はポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド（22得点）だが、彼は今大会ではまだ得点を挙げていない。）が22ゴールでトップ、ドイツのミロスラフ・クローゼ（19）、ゲルト・ミュラー（18）、イングランドのハリー・ケイン（17）が続く。

W杯では26歳のムバッペがメッシ最大のライバルとされ、38歳のメッシにとって今回が最後の大会となる可能性が高い。

41歳のロナウドにとっても、今回のW杯が最後の大会となる。

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