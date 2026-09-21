アメリカの投資会社「レッドバード・キャピタル・パートナーズ」が率いる投資連合が、サウジアラビアの投資家とともに、アル・ナスルの株式取得を巡って「パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）」との交渉に入った。各当事者は今シーズン終了までに取引の成立を目指している。

「アッシャルク・ブルームバーグ」に対し関係者が明らかにしたところによると、同連合はクラブの株式取得に向けた提案を行っており、この間、連合の代表者とアル・ナスルを完全に保有する「パブリック・インベストメント・ファンド」との間で会合が開かれたという。

関係者によると、同連合には、ジェリー・カルディナーレ氏が率いる「レッドバード・キャピタル・パートナーズ」、サウジアラビアの「アル・ワサーイル社」に加え、実業家でありアル・ナスルの前会長でもあるイブラヒム・アル・ムハイデブ氏が含まれている。

交渉は当事者間で依然として続いており、ファンド側は提示された選択肢や提案に対して前向きな姿勢を見せている。

イタリアのサイト「カルチョ・エ・フィナンツァ」は、協議はまだ最終段階に近づいておらず、当事者間での拘束力のある合意には至っていないと伝えた。

「レッドバード・キャピタル・パートナーズ」は交渉についてのコメントを拒否し、「アル・ワサーイル社」およびアル・ムハイデブ氏は「アッシャルク・ブルームバーグ」の問い合わせに回答しなかった。

スポーツ省は去る8月19日、非営利団体が保有していた25％の株式を「パブリック・インベストメント・ファンド」へ移管しており、これにより同ファンドのアル・ナスルにおける保有比率は100％に上昇した。ファンドは2023年夏に同クラブの株式の75％を取得していた。

ロナウド、連合への参加候補に

連合に近い関係者は「アッシャルク・ブルームバーグ」に対し、投資家たちはアル・ナスルの主将であるポルトガル人クリスティアーノ・ロナウドを投資家として取引に加えるよう求めたと語った。これは、クラブが民間投資に向けて売り出された場合、彼にクラブの所有権の20％を優先的に取得する権利を与える契約条項に基づくものだという。

ポルトガル紙「ア・ボーラ」は先週、ロナウドが同連合に加わったと報じ、連合の各メンバーは最低1億ドルを拠出する義務があり、これにより投資総額はおよそ5億ドルに達する可能性があると指摘した。

「レッドバード・キャピタル・パートナーズ」は、イタリアのACミランとフランスのトゥールーズの両クラブを完全保有しており、またイングランドのリバプールについても10％を超える株式を保有している。