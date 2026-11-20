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アル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・ボシッチ監督と、アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルー監督が、ロシュン・サウジリーグの注目のクラシコに臨む両チームのスタメンを発表した。

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アル・アハリは本日金曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムに伝統のライバルであるアル・ナスルを迎える。この一戦は、ロシュン・サウジリーグ第9節の延期分として行われる。

ボシッチ監督はアル・ナスル攻略に向け、4人の外国人選手を起用することを決断した。最前線にはイングランド人ストライカーのアイヴァン・トニーが入り、ポルトガル人のフランシスコ・トリンコン、ブラジル人のウェンデウソン・ガレーノの両ウイングがこれをサポート。さらにアルメニア人プレーメーカーのエドゥアルド・スペルツィアンも名を連ねた。

オランダ人指揮官は、サウジアラビア人ストライカーのフィラス・アル・ブライカンをベンチに置くことを決めた。アル・ブライカンは「アジア年間最優秀表彰式2026」に出席した後、本日金曜日に遅れてジッダへ戻ったばかり。同表彰式では、年間最優秀選手賞をトラクトールに所属するイラン人GKアリレザ・ベイランヴァンドに譲る結果となっていた。

ボシッチ監督はまた、堅固な守備陣にも信頼を寄せた。GKにはセネガル人のエドゥアール・メンディ、センターバックにはブラジル人のロジェル・イバニェスとトルコ人のメリフ・デミラルが入り、右サイドバックにサイード・バーティア、左サイドにサード・バルオバイドが配置された。

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中盤では、負傷から回復したフランス人MFヴァランタン・アタンガナが順当に先発に名を連ね、ジアド・アル・ジュハニがその隣でプレーする。

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アル・アハリのスタメンは以下の通り。

GK：エドゥアール・メンディ

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DF：サイード・バーティア、ロジェル・イバニェス、メリフ・デミラル、サード・バルオバイド

MF：ジアド・アル・ジュハニ、ヴァランタン・アタンガナ、エドゥアルド・スペルツィアン

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FW：フランシスコ・トリンコン、アイヴァン・トニー、ウェンデウソン・ガレーノ

一方、ポステコグルー監督はアル・ナスルの前線に2人のアタッカーを並べることを選択。ポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドとサウジアラビア人のアブドゥラー・アル・ハムダンがコンビを組む。

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この2人に加え、もう一人のポルトガル人スター、ジョアン・フェリックスも先発に名を連ねた。フェリックスはUEFAネーションズリーグ2027のデンマーク戦とウェールズ戦で母国代表に参加した後、昨日木曜日にジッダ入りしていた。

中盤はアブドゥラー・アル・ハイバリが統率し、3人目のポルトガル人であるサム・コスタとブラジル人のアンジェロ・ガブリエルが脇を固める。

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最終ラインでは、ナワフ・アル・アキディの負傷により、ブラジル人のベントが正GKを務める。その前にはサイドバックとしてナワフ・ブシャルとアワド・アマン、センターバックにはフランス人のモハメド・シマカンとスペイン人のイニゴ・マルティネスが並ぶ。

アル・ナスルのスタメンは以下の通り。

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GK：ベント

DF：ナワフ・ブシャル、モハメド・シマカン、イニゴ・マルティネス、アワド・アマン

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MF：アブドゥラー・アル・ハイバリ、アンジェロ・ガブリエル、サム・コスタ

FW：ジョアン・フェリックス、アブドゥラー・アル・ハムダン、クリスティアーノ・ロナウド

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アル・ナスルは勝ち点28でサウジリーグ3位につけている。首位アル・ヒラルとの差は2ポイントで、2位アル・カーディシーヤとは得失点差のみの差となっている。

一方のアル・アハリは、7勝4敗で勝ち点21を積み上げ6位。首位に立つアル・ヒラルとは9ポイントもの差をつけられている。