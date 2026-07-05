国際サッカー連盟（FIFA）は本日、規律規定第27条に基づき、米国代表FWフォラリン・バロジョンに出場停止1試合の処分を科した。

FIFAの声明は「第27条に基づき、米国代表フォラリン・バロゴン選手に科された1試合の出場停止を、1年間の観察期間として一時停止する」と述べたが、懲戒委員会が下したこの異例の決定の理由は明かされなかった。

モナコ所属の同選手はベスト32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）で、DFタリク・ムハリモヴィッチの踵への危険なタックルで退場し、ベルギー戦の出場停止が予定されていた。

この決定直後、米国のドナルド・トランプ大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」でFIFAに謝意を示し、「正しい判断で重大な過ちを正した」と述べた。ただし、バログンが受けたレッドカードは審判の判定としては議論を呼ぶものではなかった。

2025年に改定された規律規定第27条は、「懲戒処分」を 全部または一部を停止し、対象者に1～4年の観察期間を課すことができる。ただし具体的な解除条件は明記されておらず、判断は司法機関の裁量に委ねられている。

フランス紙『レキップ』は、2019年以前の規律法アーカイブにはこの条項の痕跡がなく、ジャンニ・インファンティーノ会長在任中に制定された可能性が高いと報じている。

この規定は2025年11月、アイルランド戦で退場したクリスティアーノ・ロナウドの出場停止を3試合から1試合に軽減し、2026年W杯出場を可能にした。

しかし、今回の決定は処分軽減ではなく取消しであり、危険な前例となる恐れがある。今後、退場処分を受けた代表チームが同条項の適用を要求する可能性があり、FIFAの規律運用の公平性と独立性が疑問視される。

大会で3得点を挙げているバログンは、ベルギーとの決勝戦に出場できる見込みだ。彼の欠場は、自国開催で準々決勝進出を狙う米国代表にとって大きな痛手となっていたはずだ。