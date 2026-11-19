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ロナウジーニョのピッチ復帰を、誰もが歓迎したわけではない。46歳のブラジル人は先週末、自身も共同オーナーを務めるセリエCのラヴェンナで復帰し、45分間プレーした。元FWのアントニオ・カッサーノは、Viva Fútbolで理解できないと語った。

ロナウジーニョの復帰は、かなり成功したと言える。バルセロナのレジェンドによるプレアシストもあり、ラヴェンナはホームでフォルリに2-0で勝利した。

「人としても選手としても、ロナウジーニョを大いに尊敬している」と、カッサーノはまず称賛した。「私にとって、彼は今もメッシ、マラドーナ、ロナウド、そしておそらくペレと並ぶ史上最高の選手5人の一人だ」

それでもカッサーノは、ピッチに復帰する必要はまったくなかったと考えている。「先日の彼の姿は、見ていてとてもつらかった。46歳で、あの状況で何をしようというのか？ 理解できなかった」

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「彼がそうしたのは、友人であるチプリアーニとの関係があるからだ」とカッサーノは、実業家で共同オーナーのイニャツィオ・チプリアーニに言及した。「それに、彼らが多額の金を払ったからだ。私には分からない」

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「私にとっては、ばかげた茶番だった」と、かつてASローマでフランチェスコ・トッティと攻撃陣を組んだカッサーノは続けた。「ほかにどう解釈すればいいのか分からない。たとえ1000万を提示されても、私ならやらなかった」

「2000万でもやらない。驚いたよ。彼はいつも謙虚で、史上最高の選手の一人だったからだ。実際に起きたことをどう思うかと聞かれれば、恥ずべきこと、茶番だと答える」とカッサーノは語った。

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ロナウジーニョは2015年、フルミネンセで通常の選手生活を終えた。若い頃にはバルセロナで世界的スターとなり、2002年には世界王者に輝いた。

2005年にバロンドールを1度受賞したロナウジーニョは、ラヴェンナとともにセリエB昇格をひそかに夢見ることができる。チームは14試合を終えて2位につけ、首位スペツィアとは勝ち点6差だ。