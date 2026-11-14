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46歳で新たなサッカー人生の舞台となるラヴェンナでのデビューを翌日に控え、ロナウジーニョが『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューに応じた。「ガウショ」は次のように語った。

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注目が集まるのは、ラヴェンナ対フォルリでの46歳のロナウジーニョのセリエCデビューだ。明日17時30分開始のダービーで先発起用するかどうかを決めなければならないアンドレア・マンドルリーニへの期待と重圧が高まる中、ブラジル人選手がガゼッタの取材に応じた。

「イタリアでの初ゴールはミラノダービーで決めた。また起こるかもしれないね。大切なのは、楽しい一日を過ごすことだ」。そう語った元ミラン選手はラヴェンナの株主でもあり、土曜日にはチームとの初練習と試合前の合宿に臨む。スタンドにはディダとセルジーニョのほか、フォニーニ、イニャツィオ会長の祖父アッリーゴ・チプリアーニも駆けつける。

「これが子どもの頃に戻るようなものかって？ いやいや（笑）。今は46歳で、あらゆることを経験してきたからね。でも、これも僕がここの人たちやラヴェンナの友人たちと一緒にかなえたい夢の一部なんだ。友人たちも、その一員であることを喜んでいるよ」

「ミランのユニフォームを着てインテルを相手に決めたあのゴールは、イタリアでの初ゴールだった。特別だったよ。もちろん忘れない。だって、イタリアに戻るたびに、ほとんど必ずそのことを言われるからね。ミランで過ごした時間は素晴らしかった。すべてがね。声をかけてくれた人たちも、ゴールも、思い出も。今は情熱あふれるラヴェンナの人たちを喜ばせたい」

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「うれしいよ。長い時間を経て、またピッチに戻れるからね。新しいファンの人たちに喜びを届けられるのもいい。戻ってきたのは、イニャツィオ・チプリアーニ（ラヴェンナ会長）との友情と、僕たちが将来に向けてやりたいことがあるからだ。魅せるプレーをするかって？ 僕は人生における特別で、唯一無二の瞬間を過ごすためにここにいる。他の選手たちにとっても、きっと、いや、そう願っているけど、特別な一日になると思う」

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「始めたのは何年も前のこと。選手生活を終えて振り返ったとき、気づいたんだ。すべてを勝ち取ったんだ、と。今、サッカーで再び何かをする機会がある。それがうれしいし、ファンにも楽しい一日を過ごしてもらいたい。この素晴らしい冒険の始まりを喜びとともに迎えたい。みんなで楽しい一日を過ごせることだけを願っているよ」

「多くの人が僕を前向きな存在、手本と見てくれるなら、僕は幸運だと思う。通算300ゴール目がまだだって？今は考えていないよ。その先はどうなるか見てみよう」

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「ミランは、どこから見てもいつまでも素晴らしい思い出だ。新たなロナウジーニョ？比べるのは好きじゃない。僕がとても気に入っていて、活躍できる若手はたくさんいるよ。ブラジル人選手たちを見れば分かるだろう」

「エンドリッキはもちろんセリエAでプレーできる。世界のどこでもプレーできる選手だ。フランス、ブラジル、スペインで多くのリーグ戦を戦い、良いプレーをしてきた。とても若いし、良いプレーができるよ」

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「アンチェロッティは世界最高の監督だ。素晴らしいことを成し遂げると確信している。僕の最高のドリブル？ 46歳でプレーに戻ることだよ」

イニャツィオ・チプリアーニ会長も、こう付け加えた。「私たちは、想像力に満ちた突拍子もないアイデアを思いつきました。将来の目標はセリエA昇格です。何年かかるかは分かりませんが、夢を広げるなら欧州の舞台も目指したい。テクニカルスポンサーとなる『R10』のロゴを身につけてね。最も素晴らしく、感動的だったのは、偉大な選手を自分の愛するチームに迎え、街のすべての人々に感動を届けようとできたことです」