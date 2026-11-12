ロナウジーニョ、あすラヴェンナへ。日曜日のフォルリとのダービーでのデビューに向けたスケジュール

ラヴェンナは、日曜日のフォルリとのダービーで公式戦デビューを迎えるロナウジーニョの予定を発表した。元バロンドール受賞者のブラジル人選手は、今後3日間をどう過ごすのか。
ラヴェンナのクラブが発表した声明には、次のように記されている。「ラヴェンナFCは、ロナウジーニョが明日11月13日（金）の昼ごろにイタラに到着する予定であることをお知らせします。午後には非公開で個別トレーニングを行います。11月14日（土）の午前には、ロナウジーニョがベネッリ・スタジアムでトップチームの最終調整に参加します。これは日曜日のフォルリとのダービーに向けたもので、同試合ではアンドレア・マンドルリーニ監督の起用が可能になります」
ラヴェンナの今後数日間の詳細な予定は以下のとおり。
11月13日（金）14時：ベネッリ・スタジアムで試合前の記者会見。アンドレア・マンドルリーニ監督とシモーネ・ラッビが出席する。
11月14日（土）11時：ベネッリ・スタジアムで最終調整。メディア関係者の取材は練習開始から15分間に限り認められ、その後は非公開となる。
11月15日（日）17時30分：セリエCのラヴェンナ対フォルリ。テレビではSkyとNOWで放送。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る