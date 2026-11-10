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天性の才能と並外れた粘り強さを兼ね備え、イブラヒム・マザはすでにブンデスリーガ屈指の選手となった。将来への夢も大きい。

「ボールを持っていると心地いいんです。僕たちはいい友達ですから。足元にボールがあるのは最高の感覚です。ボールと一体になろうとしています」。イブラヒム・マザは先日のRTLのインタビューで、自らの商売道具への愛をこう語った。彼のプレーを一度でも見たことがある人なら、すぐに納得する言葉だ。

とりわけ、その数日前のプレーを見ればなおさらだ。ハロウィーンに行われたシュトゥットガルトとのブンデスリーガの試合（2-4）で、レヴァークーゼンの司令塔はVfBの半数を相手にしているかのようなプレーを見せ、狭いスペースで魔法のような技を披露した。DAZNの実況担当ヤン・プラッテは、最大級の賛辞を贈った。「ロナウジーニョがスタジアムにいたら、ピッチに降りてきて彼に王冠を渡したでしょう。信じられないプレーでした」

ベルリンの街のサッカー場から大舞台へ持ち込んだ、飾り気のないサッカー。それが、現在のマザの実力を形作る二つの要素の一つだ。彼はブンデスリーガで最も注目を集める選手の一人となり、パリ・サンジェルマンにとっても非常に魅力的な存在のようだ。チャンピオンズリーグ王者は、20歳のマザをぜひとも獲得したいと考えているらしい。

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イブラヒム・マザ：懸命に働く芸術家

だが、マザが若くしてこれほどの選手になった理由は、技術やサッカーの能力、ボールへの愛情だけではない。魔法使いのような技巧と闘う姿勢を兼ね備えていることこそ、彼を特別な存在にしている。「働かない芸術家は、ピッチではそれほど価値がありません」とマザ自身が語る。

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その姿勢は、ここまで順調に駆け上がってきた道のりに欠かせないものだ。その原点は、ヘルタの象徴的存在であり、首都のクラブのU-16でかつてマザを指導したパル・ダルダイの言葉にあるのかもしれない。当時ダルダイがマザに伝えたかったのは、神から授かった才能を無駄にするな、ということだった。

Getty Images

ダルダイの言葉をそのまま引けば、「『そのまま怠けていたら、何も成し遂げられないぞ』とマザに注意した」のだという。ハンガリー人のダルダイがそう明かした。現在はブンデスリーガのスターとなったマザは10歳でヘルタに加入したが、ベルリンのクラブの育成組織では長い間、将来を最も期待される選手の一人とは決して見なされていなかった。「彼は引く手あまたのトップタレントとしてU-17に入ってきたわけではありません」。現在はマンチェスター・シティのU-21監督で、以前はヘルタでマザのBユース2年目を指導したオリヴァー・ライスは、ポッドキャストDenkfabrik Nachwuchsfußballでそう振り返った。

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しかし、そのU-17でのシーズンが始まってかなり早い段階で、ライスと当時のアシスタントコーチ、オリヴァー・シュレーダーは、マザに特別なものがあると気づいたという。「彼はボールを持つと、ほかの選手とは何か違うことをすると気づいたんです」。マザは重要な試合で必ず起用する選手ではなかったものの、「特別なものを持っていることは、比較的早くから明らかでした」。

マザを育てた指導者が挙げる、決定的な能力

いずれにせよ、U-17での最初の半年間、マザは決して定位置を確保しておらず、ベンチから途中出場することもたびたびあった。そのチームでは、ベンツェ・ダルダイ（現VfLヴォルフスブルク）やノエル・アセコ（現アイントラハト・フランクフルト）といった選手の方がはるかに注目を集めていた。マザがレギュラーになったのは、U-17での後半の半年間になってからだ。ただ、現在レヴァークーゼンでプレーする彼について、ライスはボールを扱う並外れた才能に加え、その後の成長にとっておそらくさらに重要な点にも気づいていた。

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「彼について私たちがとても気に入っていたのは、優れたサッカー選手でありながら、同時に粘り強さも備えている、その両立ができていたことです。私は非常に優秀な選手を何十人も見てきました。調子に乗っているときは『この選手が成功しないなら……』と思うような選手たちです。でも、物事がうまくいかなくなると、試合に流されるままになってしまった」とライスは説明する。一方、マザは大きな逆境に直面しても、「試合に流されるままになることはまったくありませんでした」という。

ヘルタで一転、注目の超有望株となったイブラヒム・マザ

マザは常に抗い、常に反応を示した。サッカーの純粋な能力と精神的な粘り強さ。この組み合わせが、数年後の彼をすでにここまで押し上げたのだ。「彼の下で、僕は最も大きく成長しました」。卓越した技術を持つマザは2024年、ヘルタの公式サイトでのインタビューで、指導者ライスと過ごした時間の重要性をそう強調した。ライスはマザとともにU-19へ進み、そこでマザはすぐにレギュラーとなった。そして一転、ヘルタのアカデミー出身の超有望株として、急速に注目を集めるようになった。

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U-17でチーム内の居場所を探していた時期からわずか1年半余り。マザは2023年4月、17歳で突然ブンデスリーガデビューを果たし、バイエルンに0-2で敗れた試合で途中出場した。その直後にヘルタが降格したため、2部のチームでもっと早く経験を積めた可能性は高い。だが、まず半月板の負傷によって長期離脱を余儀なくされた。

マザはそこから復帰を果たし、ヘルタのトップチームで1年半にわたって一員としてプレーした後、2025年に次の一歩を踏み出した。レヴァークーゼンからの誘いに応じ、ブンデスリーガへ向かったのだ。移籍金は1200万ユーロ。当時まだ19歳だった彼には、リヴァプールへ移籍したフロリアン・ヴィルツの穴を埋める一助となることが期待された。特にその若さを考えれば、決して小さくない期待だ。それでもマザは、すでにプレッシャーと驚くほど成熟した向き合い方ができている。

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「外からのプレッシャーを受けないようにしています。『今これをしなければいけない』とか、『あれやこれをすべきだった』と言われても関係ありません」と、マザはRTLで自信を持って語った。「ピッチで自分が何をしなければならないかは、よく分かっています。それに、自分でもある程度のプレッシャーをかけていますが、適度な範囲に収まっています」

イブラヒム・マザに対するリオネル・メッシからの特別な評価

レヴァークーゼンでの1年目、短い適応期間を経て、マザが競技面だけでなく精神面でも見事にやり遂げたことは印象的だ。ブンデスリーガとチャンピオンズリーグで主力の一人となり、2025-26シーズンの活躍により、コパ・トロフィーにもノミネートされた。これはバロンドール授賞式の一環として毎年、世界最高のU-21選手に贈られる賞だ。注目すべきは、投票権を持つリオネル・メッシが、バルセロナのスターであるラミン・ヤマルとパウ・クバルシとともに、マザを自身のトップ3に選んだことだ。

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「リオネル・メッシに選んでもらえるのは、もちろん大きな名誉です。メッシが『彼には何かがある』と言ってくれたら、さらにやる気が湧きます」とマザは喜んだ。いつかバロンドールを獲得したいかと聞かれると、「ずっと僕の夢です」と力強く答えた。

一方、レヴァークーゼンでの2シーズン目も好調なスタートを切った。バイエルの中盤で中心的な存在となり、ここまで14試合に出場して8得点関与（4ゴール、4アシスト）を記録している。バロンドールの夢をいつか本当にかなえるには、レヴァークーゼンにずっととどまることはできないだろう。

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契約は2030年まで残っているが、欧州の名門クラブへの高額移籍をめぐる憶測は、ますます増えている。ここ数週間は、なかでもPSGが中盤の逸材に関心を示しているという報道が相次ぐ。パリのクラブも、メッシやデニズ・ウンダフと同じようにマザを高く評価しているようだ。

ウンダフがマザに「パリに行ってくれよ、なあ」

「パリに行ってくれよ、なあ。もう君とは対戦したくない！」。ドイツ代表でもあるVfBシュトゥットガルトのストライカー、ウンダフは、10月末のレヴァークーゼン戦後、マザにそう声をかけたとBildは伝えている。その後、Skyでも「マザという傑出した選手がレヴァークーゼンにはいる。彼はスペースをつくり出し、競り合いに勝つ」と称賛した。

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ウンダフはマザと一緒にプレーすることなら、きっと大歓迎だろう。ただし、少なくとも代表レベルでそれが実現することはない。シュトゥットガルトのウンダフが今後、ドイツ代表監督ユルゲン・クロップに再び招集されたとしてもだ。マザはU-18からU-20までドイツ代表のユニフォームを着ていたが、知られている通り、すでに2年余り前にアルジェリア代表を選んでいる。

Getty Images

アルジェリア人の父とベトナム人の母のもと、ドイツの首都ベルリンで育ったマザは、三つの大きく異なる文化に囲まれて成長し、その3カ国のどの代表でもプレーできた。「僕は3カ国すべてを愛しています。最後にはさまざまな理由から決断しましたが、それは個人的なことです」とマザは年初に語っている。

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ドイツ代表ではなくアルジェリア代表へ。マザの計画は実を結ぶ

夏休みにアルジェリアを訪れ、家族に会っていたことは、感情面で決断に影響しただろう。一方で、競技面の理由も大きかった。特にマザのポジションには、わずか2歳年上のフロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラがおり、ドイツ代表では長期的に見ても競争が非常に激しい。総じて、アルジェリアを選べば、はるかに早く大きな一歩を踏み出せた。「できるだけ早くA代表でプレーし、代表のプロ選手としてできるだけ多くの試合に出たいと思っていました」とマザはBildに説明した。

アルジェリア代表では、19歳の誕生日までまだ1カ月半あった2024年10月にデビューし、すでに北アフリカの代表として24試合に出場している。できるだけ早くA代表で重要な役割を担うという計画は、見事に実を結んだ。代表のユニフォームを着て臨んだ最初の大舞台は、2025年から2026年への年末年始にモロッコで開催されたアフリカ・カップ・オブ・ネーションズだった。マザはアルジェリア代表の中でも特に優れた選手の一人となり、アルジェリアのあるメディアはアルゼンチンの伝説ディエゴ・マラドーナになぞらえ、彼を「マザドーナ」と呼んだ。

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昨夏のワールドカップでも、アルジェリアが決勝トーナメント1回戦でスイスに0-2で敗退するまで、マザはレギュラーだった。グループステージではメッシを擁するアルゼンチンとも対戦し（0-3）、アルジェリアはバロンドールを8度受賞したメッシにハットトリックを決められて大敗した。それでもメッシは、マザの中に特別な何かを見いだしたようだ。