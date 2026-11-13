ロナウジーニョが日曜日にラヴェンナでデビュー。マンドルリーニ「どこでプレーしても自由だ」

日曜日のフォルリとのダービーで迎えるロナウジーニョのラヴェンナでのデビューに、大きな期待が集まっている。ブラジル人選手は今日、到着した。ラヴェンナのマンドルリーニ監督は「後半から出場する。どこでプレーするかは本人の自由だ」と語った。
今日、ロナウジーニョはバルセロナからフォルリ空港に15時ごろ到着した。出迎えたのはラヴェンナのイニャツィオ・チプリアーニ会長だった。ロナウジーニョは日曜日の17時30分、スタディオ・ブルーノ・ベネッリで行われるフォルリとのダービーでデビューする。土曜日の午前には練習を行う。
「後半から出場する。ポジションは？ 前線だ。これほどの選手なのだから、当然、自分で自由にポジションを見つけてもらう」と、ラヴェンナのアンドレア・マンドルリーニ監督がSkyに語った。
ロナウジーニョは午後、非公開で個人練習を行った。11月14日（土）の午前には、ロナウジーニョはトップチームとともに最終調整に参加する。場所はスタディオ・ベネッリ。日曜日のフォルリとのダービーに向けた練習で、同試合ではアンドレア・マンドルリーニ監督の起用が可能となる。
ラヴェンナの今後数日間の詳細な日程は以下の通り。
11月14日（土）11時：スタディオ・ベネッリで最終調整。報道関係者の見学は練習開始から最初の15分間に限られ、その後は非公開で行われる。
11月15日（日）17時30分：セリエC、ラヴェンナ対フォルリ。SkyとNOWで放送。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る