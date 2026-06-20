ロナウジーニョが契約にサインし、プロサッカー選手として復帰

ロナウジーニョが46歳でプロサッカーに復帰する。セリエCのラヴェンナFCと契約間近と、イタリア『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』や『スカイ・スポーツ』が報じた。

現役引退から11年、フルミネンセでピッチを去ったロナウジーニョの電撃復帰は夢物語のようだ。だが『ラ・ガゼッタ』や『スカイ・スポーツ』など世界的なメディアが報じ、『フットボール・インターナショナル』も伝えている。

「新しいユニフォーム、変わらない笑顔」。ブラジルの「ボールの魔術師」はそう語り、「再びボールと踊り、イグナツィオやチプリアーニ一家と共に新たな章を綴るのが待ちきれない。サッカーは常に喜びの源であり、その精神をラヴェンナにも持ち込みたい」と続けた。

彼は選手としてだけでなくクラブの株主にもなる。2024年からオーナーを務めるイグナツィオ・チプリアーニもこの加入を大歓迎している。

「これはクラブにとって記念すべき瞬間だ」と彼は語っている。「ロナウジーニョは、私が若い頃からの憧れの存在だった。彼の加入が、新しい世代にラヴェンナへの愛着を抱かせるきっかけになることを願っている。」

『ラ・ガゼッタ』は、彼のプレーを見たいファンでクラブの活動が注目されると予測する。6月23日にマイアミで公式発表会が開かれ、7月からトレーニングキャンプに参加する見込みだ。チーム全体発表会は8月に行われる。

イタリアメディアは「ロナウジーニョの最優先事項はアンドレア・マンドルリーニ監督の下でプレーすることだ。クラブは昨季逃したセリエB昇格へ再び挑む。出場試合数は不明だが、1試合でも伝説に新たな息吹をもたらすだろう」と伝えている。