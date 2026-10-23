ブラジルの名手ロナウジーニョが46歳にして再びスパイクを履いて戻ってくる。ブラジルのレジェンドが株式を取得し、彼のブランド「R10」がユニフォームの公式サプライヤーとなったイタリアのラヴェンナは、2005年のバロンドール受賞者が来たる11月15日、イタリア3部リーグのフォルリとのダービーマッチで、チームでの初めてのプレータイムを迎えることを発表した。

去る8月には、パリ・サンジェルマンとバルセロナで活躍した元プレーメーカーが、少なくとも1試合は公式戦にチームのユニフォームで出場するという合意に達していた。

ラヴェンナは公式声明で次のように述べた。「ついに待望の日取りが決まった。11月15日日曜日午後5時30分ちょうど、ブラジルのレジェンドがフォルリとのダービーでラヴェンナのユニフォームを着る。この試合は世界の視線をブルーノ・ベネッリ・スタジアムに引きつけるだろう」

イタリアのクラブは声明でこう続けた。「功績によって記憶される選手がいれば、見せてくれた魔法によって記憶される選手もいる。ロナウジーニョは、予想もつかないプレー、天才的なタッチ、そしてスタジアム全体とファンの世代を一つにした笑顔で、サッカーを純粋な喜びへと変えることのできる、あの稀有な英雄たちの部類に属している。11月15日には、ジャッロロッソのファンの情熱と、この街のアイデンティティに深く根ざしたダービーの燃え立つ雰囲気に後押しされ、感情が力強く湧き上がることだろう」

なお、ロナウジーニョはミレニアムの初頭を代表するサッカー界屈指のスターの一人であり、2005年にバロンドールに輝き、バルセロナ、ミラン、そしてブラジル代表で、2002年ワールドカップやチャンピオンズリーグを含む数々のタイトルを獲得した。