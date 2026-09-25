マンチェスター・シティおよびスペイン代表の元選手であるロドリは、自身の古巣に向けられた財務違反に関する裁判において、クラブの潔白を確信していると強調し、チームがこれまでの数年間に成し遂げたものは、資金によるものではなく、労力と集団的な努力の成果だと指摘した。

昨夏にバルセロナへ移籍したロドリは、マンチェスター・シティに対する処分の可能性についてコメントし、報道陣に次のように語った。「私たちは2020年にも同様の法的手続きを経験したが、変わったのは訴えの内容だけだ。クラブは常に、私たちが処分を免れると断言していたし、実際に無罪となった。今と同じように第一審では有罪とされたが、私は正義が実現することを願っている」

さらに、こう続けた。「私はマンチェスター・シティをよく知っているし、当時、彼らはすべて正しい手続きを踏んだと私たちを安心させてくれた」。そして、クラブのタイトルが剥奪される可能性への懸念に触れ、こう述べた。「マンチェスター・シティで成功を収めるために大きな努力を注いできたすべての人々を見れば、私たちが成し遂げたものは否定しようがないと分かるはずだ」

スペイン人MFはこう続けた。「その対価は資金ではなく、努力と集団の精神だった。私たちが成し遂げたすべては、ふさわしいものだった。私たちはイングランドサッカーの最も輝かしい時代のひとつを築いたのだ。私はクラブの潔白を信じている。私たちはすでに2020年にそれを証明した」

ロドリはまた、ワールドカップ制覇後のスペイン代表の目標についても語り、選手たちはこの偉業のあとに大きな責任を感じているが、「さらなるものを渇望している」と強調し、ネーションズリーグの制覇を望んでいることを表明した。

バロンドール受賞の可能性については、ロドリはもちろん賞を手にしたいと考えているが、それは自身のパフォーマンスと記者たちの評価にかかっていると理解していると述べ、個人タイトルはあくまで「集団の努力に対する報酬」であると付け加えた。同時に、賞がスペイン人選手のもとへ渡ることを願うとした。

さらにロドリは、スペイン代表の選手たちの間の意思疎通、とりわけその多くがバルセロナに在籍していることを称賛し、カタルーニャのクラブのスタイルが代表チームの戦い方と非常に似通っており、それがチーム内の調和を実現する助けになっていると説明した。