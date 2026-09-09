ロドリは、FCバルセロナがフェイエノールトにチャンピオンズリーグで大勝した一戦（5-1）の後、バレンシアに対してあらためて丁寧に謝罪した。MFは、先のメスタージャでの5-0勝利の際に出た痛烈な発言について振り返り、クラブやその選手たちをばかにする意図は一切なかったと強調した。

30歳のスペイン人は今週初め、Movistar Plus Deportesが、ベンチでバレンシアについて非常に否定的な発言をしている様子を収めた映像を公開したことで物議を醸していた。「すごく弱い。本当にかなりひどいよね？」と、ロドリはチームメートのパウ・クバルシに対してとりわけそう話していた。

その後ロドリはすでにバレンシアのキャプテン、ホセ・ルイス・ガヤーに連絡を取り、水曜夜のフェイエノールト戦後にはスペインのテレビでも公に自身の見解を語った。「彼には謝罪しましたし、それはチーム全体に向けたものでもありました」と、このMFはスペインのテレビで切り出した。

そのうえでロドリは、とりわけ自分の言葉が誤って受け取られたと考えていることを明確にしたいとしている。「あれは驚きの表現だったということもはっきりさせたい。動画を見れば、誰にでもそれは分かるはずです。誰かをばかにしたかったことは一度もありませんし、クラブの難しい時期を文脈から切り離して取り上げたかったわけでもまったくありません。むしろ逆です」

このMFは、むしろバレンシアにより良い未来を願っているのだと強調した。「私たちは皆、少なくとも私は、バレンシアが本来いるべき場所に戻ることを願っています。これは私たちのリーグであり、バレンシアはこのリーグを代表するクラブの一つでした。私が言いたかったのは、単純にそれだけです」

ロドリは、Movistarの公開の仕方には批判的だ。「あれはプライベートな会話だったということも言いたいです。そこからは、私たち全員がもう少し学ぶべきことがあると思います。確かに、物事が少し文脈から外されてしまうことはありますが、敬意を欠くつもりはまったくありませんでした」

その後、スペイン代表のキャプテンはあらためて後悔の念を口にした。「あらためて、バレンシアに謝罪します。以上ですし、試合について質問があれば、どうぞ」