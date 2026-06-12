スペイン代表でマンチェスター・シティのロドリは、元候補者エンリケ・リケルメの発言で自身の名前がレアル・マドリード会長選と結びつけられた件についてコメントした。

番組『エル・ラルグエロ』は、スペイン代表の試合前夜、ロッカールームの雰囲気を聞いた。彼は将来やリケルメの発言、さらに練習中にガビに足を踏まれた騒動にも言及した。

このシーンはペルーとの親善試合前の代表練習で起きたもので、大きな話題となった。

カタルーニャのクラブに所属する選手への影響が懸念されたが、一時的な騒動に過ぎないことが分かった。

スペイン代表主将はラジオ番組でこう語った。「彼は強く踏みつけてきた。ガビは衝動的な選手だが、もう終わったこと。ただの話題さ」。

「彼はいつもそうだ。制約なくプレーする。若くて無鉄砲だが、その性格が素晴らしい。ただ、練習と試合は違うとアドバイスしている」と続けた。

マンチェスター・シティの選手は、タックルを受けた瞬間、一時的に怒りを露わにした。「カメラに気づかず、本当に腹が立って、あらゆる悪態をついた。でも、もういいさ」と笑って語った。

代表での活躍に加え、ロドリは最近レアル・マドリードの会長選でも注目されている。

大統領候補のエンリケ・リケルメは、当選すればロドリをレアル・マドリードに移籍させると公約した。

これについてロドリは「正直、僕はこうした話題から少し距離を置いていた。いくつかのニュースは耳に入ったが、出所は分からない。これがゲームの一部だと理解し、僕たちの名前が取り沙汰されることも受け入れている。 今は何も考えていないし、決断もしていない。時期が来れば考えるが、今はその時ではない」

将来について？ まだ考えていない。今はW杯に集中したい。ケガから回復し、メンタルを整えたばかりだから、他のことを考える余裕はない。 今はリーグ戦に集中している。ワールドカップ後にどうなるか、見てみよう」