言うまでもなく、ボルシア・ドルトムントにはここ数シーズン、攻守両面で十分に戦力となるセントラルMFがいなかったわけではない。マルセル・ザビツァー、フェリックス・ヌメチャ、ジョーブ・ベリンガム、ユリアン・ブラント、そして前冬の中断期間まではパスカル・グロースも、それぞれタイプの異なる選手だが、いずれも持ち味を備えている。だが彼らに共通していたのは、ニコ・コバチ監督がどうやら誰一人として、ドルトムントのプレーを本当に中央から組み立てられるとは見ていなかったことだ。

もっとも、それを彼らのせいにする必要すらない。コバチは監督キャリアを通じて、もともと中央からのビルドアップをそれほど好まず、とりわけ相手から圧力を受けた場面では素早くサイドへ展開するパスを優先することを示してきた。前季のBVBのプレーにある種の創造性不足があると評されたのも、セントラルMFが比較的ボールに触れる機会が少なく、サイドの選手たちが幅のエリアでかなりタイトにマークされ得たことにも理由があった。

ビジャレアル戦でジョーイ・フェールマンはBVBで何回ボールに触れた？

だがこの夏、BVBはコバチですら中央を経由するプレーをやめさせることができない――あるいは、やめさせる気がない――選手を獲得した。ジョーイ・フェールマンは、ただ味方に対して絶えず中央へボールを入れるよう求めるだけではない。卓越したパス能力に加え、同じく目を引く試合を読む知性とタイミング感覚、ロドリ、トニ・クロース、あるいはアンドレア・ピルロのようなメトロノームを思わせるその感覚によって、受けたボールをたいてい非常に有効に使う。

ブンデスリーガのTSGホッフェンハイム戦では、幸運な3-2の勝利の中で途中出場後にようやくドルトムントのプレーへ落ち着きと構造をもたらしたが、終盤には再び不必要に際どい展開となったチャンピオンズリーグ開幕戦の3-2、FCビジャレアル戦では先発から周囲の選手をより良く見せる指揮者の役割を果たした。彼の隣でダブルボランチを組んだフェリックス・ヌムチャ、その前方左に入ったマルセル・ザビツァー、負傷するまではコンスタンティノス・カレツァス、そしてその後は右前方に入ったイーサン・ヌワネリは、頻繁にフェルマンへボールを預けただけでなく、その後はそれまで以上に良いポジションで彼からボールを受け取っていた。

ビジャレアル戦で彼が記録したボールタッチ数は99回。これは、たとえニコ・コバチが監督ではなく、BVB指揮官よりやや支配的なスタイルを志向する監督の下でプレーするMFにとっても、十分に優れた数字だ。87本のパスのうち82本を味方につなげ、パスの種類と受け手の幅広さも印象的だった。フェールマンは実質的に、ピッチ上のあらゆるポジションのほぼ全員にボールを配給し、それを相手のプレッシャー下でもやってのけた。フェールマンが、手本とするピルロと同様に最も速いわけでも、最もダイナミックなわけでもないことは、ビジャレアル戦のようにほとんどボールを失わず、相手の圧力下でも賢いパスを出している限り、ほとんど気にならない。

ニコ・コバチはジョーイ・フェールマンについて何と語った？

「彼はボールを持った時に本当に素晴らしい。だからこそ獲得したんだ。こうした狭い局面、相手の圧力が非常に強くなる場面でも、限られたスペースの中で解決策を見つけるためにね」と、コバチはすでにホッフェンハイム戦後、このオランダ人を称賛していた。ビジャレアル戦では、前季のエールディビジにおけるアシスト王（14アシスト）はさらに良かった。この一戦を見れば遅くとも、PSVアイントホーフェンからおよそ2200万ユーロの移籍金で加入したフェールマンが、一部の専門家から開幕前の時点ですでにブンデスリーガ最高の補強と呼ばれていた理由が理解できる。

このまま続けるなら、ジョーイ・フェールマンはドルトムントで、ボルシア・ドルトムントが探し求め、BVBにここ最近ひどく欠けていたものをもたらす選手になるだけではない。ニコ・コバチをその潜在的な“中央嫌い”から救う選手になるかもしれない。それはおそらく、さらに良い知らせですらある。



