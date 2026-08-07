バルセロナは、スペイン人ミッドフィルダーのロドリ獲得をめぐってマンチェスター・シティと合意に達した。この注目の移籍は、カタルーニャのクラブによる移籍市場での動きにおいて大きな転換を示すもので、これまで一時期レアル・マドリードへの移籍の可能性が取り沙汰されていた選手の意向を変えることに成功した形だ。

「ラジオ・カタルーニャ1」によると、バルセロナとマンチェスター・シティは移籍の基本条項について合意に至り、書類やサインに関する正式な手続きは今後数時間のうちに完了する見込みだという。一方で、移籍の金額については最終的な発表がなされていないが、5000万ユーロに迫るとの見方が広がっている。

現時点での情報によれば、ロドリはワールドカップに出場したスペイン代表の他の選手たちの復帰に合わせ、8月12日にバルセロナに合流し、新チームでの歩みを始める運びとなる見通しだ。

ロドリがバルセロナへの扉を開く

バルセロナの首脳陣は、この移籍に関して重要なサインを受け取っていた。先週木曜日、クラブ内部の情報筋が、ロドリがマンチェスター・シティとの正式な交渉開始に同意したことを認めたのだ。これによってカタルーニャのクラブが同選手獲得レースに本格的に参戦する道が開かれた。

この進展は、バルセロナが一時期、同選手がレアル・マドリードへの移籍に傾いていると考えていた後に訪れたものだ。そのためにロドリの獲得という構想はスポーツ部門の計算からは遠いものとなっており、とりわけミッドフィルダーのポジション補強は、これまでの段階ではクラブの優先事項の筆頭には挙がっていなかった。

しかしロドリの姿勢は変わり、それとともにバルセロナの計算も一変した。この移籍は遠い選択肢から現実的な目標へと変わり、クラブはマンチェスター・シティとの合意によってそれを成し遂げることに成功したのだ。

バルセロナの計算を組み直す移籍

ロドリの加入は、その国際的な経験とマンチェスター・シティでのキャリアを踏まえれば、バルセロナの中盤に大きな上積みをもたらす。クラブの首脳陣が、中盤により大きな強さと安定をもたらせる選手でチームを補強しようとしている時期での移籍となる。