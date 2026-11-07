フラムはスペイン人指揮官アルベロア監督の下での好調を継続した。プレミアリーグの一戦でニューカッスル・ユナイテッドと「クレイヴン・コテージ」で対戦し、1－1の引き分けに持ち込んだフラムは、貴重な勝ち点1を獲得し、降格圏との差を勝ち点3に広げた。

この引き分けにより、フラムはリーグ直近4試合で2勝2分けとし、無敗記録を維持した。これは、アルベロア監督が受けていたプレッシャーへの明確な応答となった。そのプレッシャーは、この試合がチームでの将来を左右する最後通告とみなされるほどにまで達していた。

前半はニューカッスルがやや優勢で、ゴールに対してより脅威を与えていた一方、フラムは自らの攻撃スタイルを押し出すのに苦しんだ。

チェコ人GKフルニーチェクはオスカル・ボブの試みを好セーブで阻止し、一方でレノはハーヴィー・バーンズのシュートからゴールを守った。また、ダン・バーンが決めたニューカッスルのゴールは、攻撃の起点でウィッサが犯した反則により取り消された。

後半もニューカッスルの優勢が続き、ジェイコブ・マーフィーが先制点を挙げることに成功した。フラムの選手たちのボール保持でのミスを突き、ボールを運んでからペナルティーエリア外から強烈なシュートを放ち、レノのゴール右上隅に突き刺した。

しかしフラムは降伏を拒み、わずか3分後に同点に追いつくことに成功した。ブラジル人ロドリゴ・ムニスがペナルティーエリア内でこぼれ球に詰め、アレックス・イウォビとパラシオスの動きを生かして、巧みなタッチでネットを揺らした。

シセニョンはペナルティーエリア外からの見事なシュートで、あわやフラムに決勝点をもたらすところだったが、フルニーチェクが好守でこの試みを阻止し、試合終了のホイッスルまで引き分けのスコアを維持した。

この結果により、フラムは好結果を直近4試合連続無敗（2勝2分け）に伸ばし、降格圏との差を勝ち点3に広げた。一方、試合中はより脅威を与える側だったニューカッスルは、勝ち点1を手にするにとどまった。