マンチェスター・シティとバルセロナは、スペイン人MFロドリゴ・エルナンデスのカタルーニャのクラブへの移籍について最終合意に達した。数週間にわたる交渉では3度のオファーが提示され、正式発表は今後数時間以内に行われる見通しだ。

スペインのラジオ局「カデナ・セール」が伝えたところによると、この合意が実現すれば、移籍市場で最も求められている選手の一人がバルセロナの手に渡ることになる。一方でレアル・マドリードは、ロドリの獲得に失敗し、今なお同じ役割を担える代役の獲得に動いていないことから、中盤における新たな危機に直面している。

レアル・マドリードの対応は、スペインのメディア界で批判を呼んでいる。とりわけ、試合のリズムをコントロールし、スムーズにボールを動かせる選手を必要としているチームにとってはなおさらだ。アナリストたちは、ロドリこそがこうした役割を果たせる選手だったと見ており、それはチームの攻撃への切り替えに直接的に反映されるものだという。

ジャーナリストのブルーノ・アレマニは番組「カルーセル・デポルティボ」での発言で、レアル・マドリードが中盤のポジション強化に動かない理由が理解できないと述べ、クラブがその重要性を認識しているにもかかわらずだと語った。さらに、ベルナルド・シルバは直近の親善試合で良いパフォーマンスを見せたが、ロドリが担うすべての役割を補うことはできないと付け加えた。

アレマニはさらに、クラブの姿勢は過去のスポーツ面での計画における失敗の繰り返しであると指摘し、ロドリの移籍が頓挫した後に代役を探さないのは「まったく理にかなっていない」と述べた。とりわけレアル・マドリードは超一流のMFを狙っていたのだからなおさらだという。

同様に、ジャーナリストのトマス・ロンセロは、監督のジョゼ・モウリーニョが中盤の問題解決のためにベルナルド・シルバに頼る可能性が高いとの見方を示した。ただし、ロドリが監督の求めた唯一の選択肢であったとは考えにくいとし、クラブが同じような資質を持つ別の選手に動かない理由には謎が残ると強調した。

レアル・マドリードは現在、新たなMFの獲得を計画していないように見える。その役割を担える選手が存在するにもかかわらずだ。その筆頭がマルティン・スビメンディで、彼はスペイン代表におけるロドリの自然な代役の一人とされているが、クラブは攻撃力の強化により重点を置く方針を取っている。

ロンセロの見立てによれば、レアル・マドリードはヨーロッパでも屈指の攻撃陣を擁している。しかし、前線の強さだけでは主要タイトルを争ううえで十分ではない可能性がある。ジャーナリストのマルコス・ロペスは、ワールドカップで強力な攻撃陣を擁しながらもスペインの支配に苦しんだフランス代表のシナリオが繰り返されることに警鐘を鳴らした。

こうしてレアル・マドリードは、新シーズンの開幕を控え、明確な方程式に直面しているように見える。すなわち、圧倒的な攻撃陣の一方で、各ラインを結びつけチームのリズムを刻むために必要な頭脳とバランスを中盤にもたらせる選手を欠いているという状況だ。