ロドリを逃した後：モウリーニョとレアル・マドリード首脳陣の知られざる舞台裏

一部のメディアが、レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョと、ロドリ獲得の失敗をめぐるクラブ首脳陣との間に対立が存在するとして論争を煽ろうとしている一方で、両者の関係は、ポルトガル人指揮官がサンティアゴ・ベルナベウに復帰して以来、完全な調和と全面的な相互理解に包まれている。

スペイン紙「アス」によれば、モウリーニョとクラブ首脳陣、とりわけスポーツダイレクターのホセ・アンヘル・サンチェスとその補佐役ジョニー・カラファトとの間の対話は、昨年4月下旬にマドリードのサント・マウロ・ホテルで開かれた決定的な会合以来、率直かつオープンなものであり続けている。この会合で、フロレンティーノ・ペレス会長は、ポルトガル人指揮官の復帰こそがチーム構想を率いる最良の選択であると決断した。

モウリーニョはレアル・マドリードで自らが望む条件のもとで働いており、選手の選定やチームの補強ポイントの決定において幅広い権限を与えられている。フロントに無理難題を課すことは一切なく、むしろ当初から相互の尊重と全面的な信頼に満ちた雰囲気の中で自身のチーム構想を共有してきた。

三者間で開かれた会合では、ドゥムフリースやベルナルド・シウバとその多彩な能力といった名前を含むいくつかの補強案件が議論され、さらにセンターバックと中盤の強化の可能性、攻撃陣にさらなるスピードを加える必要性なども話し合われたが、これらの議論の中で緊張が生じる場面は一度もなかった。

これらの議論の中で、スペイン人中盤の選手ロドリの名前が浮上した。とりわけ直近のワールドカップでの目覚ましい活躍の後であり、彼が銀河系軍団にとって貴重な補強となり得ることは誰もが認識していた。しかし選手は最終的にバルセロナのオファーを選び、彼自身とも、また最初から真剣な交渉が行われることのなかった所属クラブのマンチェスター・シティとも、最終合意には至らなかった。

取締役会はこの結果を了承し、モウリーニョも同様であった。一部が喧伝しようとしているような危機を、彼が作り出すことはなかった。ポルトガル人指揮官は、夏の移籍市場の閉幕までまだ3週間残っていること、そしてバルデベバスのスポーツシティにいる全員が、あらゆるタイトルを争える強力なチームを築くために全力を尽くしていることを理解している。

モウリーニョ自身は、サント・マウロでの会合の中で、ベルナルド・シウバ獲得の必要性をフロントに納得させるため、このポルトガル人選手が中盤のプレーメーカーの役割を担うことができると提案していた。その正しさは会合から2か月後に証明されており、選手はチームの布陣における主軸の一人となっている。

ロドリの獲得失敗は、新たな中盤の選手を加える扉が完全に閉ざされたことを意味するわけではなく、この案件は今月31日の移籍市場閉幕まで開かれ続ける。ただし監督とフロントは、現在の市場が大きな投資に値する例外的な資質を備えた選手を提供しているとは考えていない。

コーチ陣とスポーツ部門は、落ち着きと全面的な自信をもって調査と検討を続けている。ベルナルド・シウバ、ギュレル、チュアメニを含む現在の選択肢が、中盤で強力なコンビを形成できるという確固たる確信のもと、その水準について批判にさらされているカマヴィンガの去就が明らかになるのを待っている。

モウリーニョは、練習場での日常生活を律する規則の中に自身独自の流儀を根付かせており、厳格な規律と絶対的な統制は彼のマネジメント哲学を反映している。指揮官が本当の我が家への帰還と捉えるものに、幸せを感じている雰囲気の中でだ。

ポルトガル人指揮官は全選手に対して完全な明確さを示しており、それは誰もが評価するところである。移籍期間の閉幕後に起用されない選手たちでさえも同様だ。怒りや緊張を一切伴わず、直接的な対話に基づく手法をとりながら、真の競争のプレッシャーとともに、より複雑な時期が訪れることを十分に認識している。