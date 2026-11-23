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バルセロナのハンス・フリック監督が、ラ・リーガの次の2試合を前に、中盤の主力ロドリのコンディションについて朗報を受け取った。ロドリは直近の負傷からの回復過程で、非常に順調な経過を見せている。

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フリック監督は先週、複数の選手のコンディションについて明暗の分かれる報告を受けていた。アンドレアス・クリステンセンについては、デポルティボ戦では休ませ、ビジャレアル戦とアゼルバイジャンのサバ戦では起用を見送るのが最善だと知らされた。だが今回は、30歳のロドリについて前向きな報告が届いた。

バルセロナの指揮官は、次の日曜日にリアソールで行われるデポルティボ・ラ・コルーニャ戦にロドリが間に合い、アトレティコ・マドリーとの大一番を前にコンディションを取り戻し始めることを期待している。

ロドリはアストン・ヴィラ戦で右膝の腱を軽傷し、当時はおよそ4週間の離脱が見込まれていた。しかし、回復は当初の予想よりも早く進んでいる。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』は、バルサのメディカルスタッフ内の情報筋の話として、ロドリが治療プログラムに極めて良好に反応し、合併症もなく徐々にフィジカル面のリズムを取り戻しつつあると報じた。これを受けて、コーチングスタッフはデポルティボ戦で数分間の出場機会を与えることを検討し始めたという。

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同筋はさらに、リーグ第14節のこの試合への出場は、元マンチェスター・シティの同選手にとって理想的な調整となり、12月2日水曜日にカンプ・ノウで行われるアトレティコ・マドリーとの決戦での先発出場につながると付け加えた。

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アトレティコ・マドリー戦はラ・リーガ第23節の一戦だが、来年2月にトルコで開催されるスーペルコパ・デ・エスパーニャと日程が重なるため、来週に前倒しして行われる。そのため、ロドリが万全の状態で戻ることはフリック監督にとって極めて重要だ。

年末まで過密日程が続くなか、ロドリがメンバーに名を連ねることはハンス・フリック監督にとって大きなアドバンテージとなる。ロドリはピッチ内外で、指揮官とチームメイトにとって中心的な存在だからだ。

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そのことは昨日のビジャレアル戦ではっきりと示された。ロドリは試合中断の際にエリック・ガルシアをタッチライン際に呼び寄せ、戦術面の助言を送った。負傷でピッチを離れていても、そのリーダーとしての役割を印象づける場面だった。

ロドリは今季ここまで、バルセロナが戦った17試合のうち14試合に出場している。欠場したのは、リーグ開幕戦のエルチェ戦と、負傷による直近2試合のアトレティコ・マドリー戦およびビジャレアル戦だ。

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また『ムンド』は、コーチングスタッフに近い情報筋の話として、フリック監督はロドリを、今季最大の目標であるチャンピオンズリーグ制覇を再び果たすのに必要なレベルまでチームを引き上げられる存在とみなしていると伝えた。それだけに、ロドリの復帰は精神面でも戦術面でも大きな後押しとなる。

コーチングスタッフは今後の練習を見たうえで、デポルティボ戦でのロドリの起用について最終判断を下す方針だ。ラ・リーガの首位争いを左右しかねないアトレティコ・マドリーとの頂上決戦を最高の状態で迎えられるよう、無理をさせないよう細心の注意を払うという。