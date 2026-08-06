FCバルセロナがロドリ獲得に向けた争奪戦で前進した。移籍市場の専門家マッテオ・モレットによれば、カタルーニャ勢は30歳の世界王者と個人合意に達したという。

マドリード生まれのロドリは長らくレアル・マドリーへの移籍に前向きだった。しかし、その関心は長い間一方通行のままで、やがて彼はしびれを切らし、バルセロナにも門戸を開く決断を下した。

そのバルセロナは現在、2027年半ばまでシティと契約を残すロドリとの合意に電光石火でこぎ着けた。イングランド側は8000万ユーロを求めているが、6000万ユーロから交渉に応じる構えだという。

「クラブはイングランドの組織との交渉に関しても彼に保証を与えた」とモレットは記している。「今後数時間のうちに、バルサは正式な形でシティに接触するだろう」

ロドリは昨夏、主将としてスペインを世界王者に導いた。 ラ・ロハでのチームメート数人も、次のステップとしてSpotifyカンプ・ノウを選ぶようロドリを説得する後押しをした。

ただ、ファブリツィオ・ロマーノは、バルセロナがレアル・マドリーの動きを引き続き警戒しているとも付け加えている。 白い巨人はここ数週間、主にRBライプツィヒのアタッカー、ヤン・ディオマンデの獲得に動いていた。

ロドリはアトレティコ・マドリーの下部組織で育ったが、ブレイクを果たしたのはビジャレアルだった。2018年にアトレティへ復帰し、その後2019年にシティへ売却され、そこで世界屈指のミッドフィルダーへと成長した。