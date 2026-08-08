イギリス紙『The Independent』の報道によると、マンチェスター・シティはエンソ・フェルナンデスの獲得を検討しているという。背景にあるのは、ロドリのバルセロナ移籍が迫っていることだ。マンチェスター・シティはこの夏、すでにベルナルド・シウバをレアル・マドリーへ放出しており、アンカーのロドリもバルセロナ移籍目前となっている。 一方で、中盤にはノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンが新たに加入したばかり。さらに追加補強として、シティの新指揮官エンツォ・マレスカは旧知の選手を候補に挙げているようだ。

同報道によれば、エティハド・スタジアムでペップ・グアルディオラの後任に就いたマレスカは、チェルシーでともに過ごした時期もあり、フェルナンデスを非常に高く評価しているという。ただ、ロンドンのクラブは25歳のアルゼンチン代表を約1億4000万ユーロと見積もっている。基本的にチェルシーのシャビ・アロンソ監督はフェルナンデスを戦力としてしっかり計算しており、彼を軸にスタンフォード・ブリッジでの再建をスタートさせたい考えだ。

チェルシーが適切なオファーに対してそもそも交渉に応じるかどうかは、自クラブの移籍動向にも左右される可能性がある。最近ではアレックス・スコット獲得に動いたものの、AFCボーンマスに拒否された。チェリーズは約7500万ユーロのオファーを却下した。

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レアル・マドリーもエンソ・フェルナンデスを注視？

ロドリ獲得が実現しなかったことを受け、フェルナンデスはレアルにとっても候補の1人とみられている。フェルナンデスはワールドカップ後の現在も休暇中で、最近は個人トレーニングの動画を投稿。来週にはチームトレーニングに復帰する見込みとなっている。

チェルシーのユニフォームを着たフェルナンデスは、落ち着かない状況の中でも終了したシーズンに16ゴール9アシストを記録し、インサイドハーフ、トップ下、あるいはボックス・トゥ・ボックスの選手として柔軟にプレーした。マンチェスターでは戦術的な方向性次第で、アンダーソンと並んで、より低い位置での役割も担う可能性がある。

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エンソ・フェルナンデスの移籍金はかつて1億2100万ユーロ

フェルナンデスは最近、ピッチ外でも話題を呼んでいた。自身の将来に関する公の発言が理由で、2023年にベンフィカから1億2100万ユーロで獲得されたこのMFは、昨季に一時的に出場停止処分を受けている。

ワールドカップではアルゼンチン代表として2得点を記録し、その中にはイングランドとの準決勝での同点ゴールも含まれていた。だが、スペインに敗れた決勝ではイエローレッドを受けた。この退場が、アルゼンチンにタイトルを逃させた可能性もある。