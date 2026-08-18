各種報道によると、ニューカスル・ユナイテッドはマンチェスター・シティの中盤の選手を獲得すべく本格的な交渉に入ったという。これは夏の移籍市場が閉まる前に、豊富な経験を持つ選手の獲得によってチームを補強することを狙った動きである。

ニューカスルは、主力の何人かをライバルクラブに引き抜かれるという手痛い打撃を受けた後、スカッドの再構築を目指している。傑出した中盤のコンビであるブルーノ・ギマラインスとサンドロ・トナーリはそれぞれアーセナルとトッテナムに加入するためロンドン北部へと去り、イングランド人ウインガーのアンソニー・ゴードンはバルセロナで新たな挑戦に臨むために移籍。これによりクラブの中盤は著しく手薄になった。

「アスレティック」紙が報じたところによると、ドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレ率いるチームが、これらの痛手となった離脱を埋めるための最優先ターゲットとしているのがニコ・ゴンサレスだ。このスペイン人選手（24歳）は、2025年2月に5200万ポンドの移籍金でポルトからシティズンズに加入していた。

バルセロナのアカデミー「ラ・マシア」出身のこの選手は、2025-2026シーズンに41試合に出場し、シティのユニフォームでの通算出場数は59試合に達した。しかしロドリが十字靭帯の負傷から復帰した後はペップ・グアルディオラ監督の構想から外れ、さらに先週日曜日にアーセナルに0-3で敗れたコミュニティ・シールドの試合では、エンツォ・マレスカ監督の下でベンチスタートに甘んじ、78分に途中出場するにとどまった。

チーム内での役割が後退しているにもかかわらず、この若い選手は今月初めに出場時間について何ら問題を抱えていないと語っていたが、いまや今回の移籍市場におけるニューカスルの7人目の補強となることに近づいている。

ニューカスルはすでに6件の夏の移籍を成立させており、その中には若手の中盤コンビであるアラジ・バンバ（20歳）とショーン・ストア（18歳）も含まれるが、ニコとの契約はチームに、より経験豊富でプレミアリーグの雰囲気にすぐに順応できる選択肢をもたらすことになるだろう。

なお、ニューカスルは来週日曜日にリバプールとの注目の一戦でプレミアリーグの戦いをスタートさせ、一方マンチェスター・シティは同じ日にボーンマスをホームに迎えて始動する。この試合をチームは、バルセロナへの移籍を完了させた主力ロドリ抜きで戦うことになる。