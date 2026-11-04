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バルセロナは火曜夜、チャンピオンズリーグのアストン・ヴィラ戦で圧倒的なプレーを見せたものの、主力選手に深刻な負傷の懸念が生じた。中盤の司令塔ロドリが早々に交代を余儀なくされ、ハンジ・フリック監督は今週末に控えるアトレティコ・マドリーとの国内での重要な一戦を前に、不安を抱えながら負傷状況の判明を待つことになった。

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ロドリ、ハムストリングの問題で途中交代

バルセロナがアストン・ヴィラに3-0で勝利したチャンピオンズリーグの一戦で、ロドリは前半終盤に交代を求めた。30歳のロドリは右ハムストリングに痛みを感じており、医療スタッフは症状の悪化を防ぐため、ハーフタイムに交代させた。

後半はアカデミー出身のマルク・ベルナルがペドリとともにプレー。10代のベルナルは落ち着いたプレーを見せ、バルセロナが守備陣形を維持し、欧州大会で18試合ぶりとなる無失点を達成することに貢献した。

フリック監督、検査を待つと認める

フリック監督は、中盤の要であるロドリを早めに下げたのは予防措置だったと認めた。ただ、問題の正確な程度はまだ分かっていない。復帰時期を確定するには、詳しい医学的検査が必要だとした。

「少し違和感があった。検査については［木曜日］まで待たなければならない」とフリック監督は試合後、報道陣に語った。

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『ムンド・デポルティーボ』によると、ロドリは水曜日の回復セッション中に初期評価を受ける予定だ。その結果によって、今週末に古巣と対戦できるかどうかが最終的に決まる。

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過密な出場日程が負担に

今回のハムストリングの問題により、ロドリの出場時間の長さに対する懸念が高まっている。マンチェスター・シティからの移籍が決まって以降、今季は14試合で945分間プレーし、フリック監督が最も頼りにする選手の一人となっている。

出場時間の長さは、土曜日にアラベスを国内リーグで6-1と圧倒した試合でも際立っていた。大差のリードを築いた後、ペドリ、ラフィーニャ、ラミン・ヤマルといった主力は休養のため交代したが、ロドリは90分間フル出場した。

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負傷への懸念はあるものの、バルセロナは10月下旬にパリ・サンジェルマン、レアル・マドリーに連敗した後、勢いを取り戻している。火曜日の欧州大会での勝利により、チャンピオンズリーグの順位表では勝ち点9で2位タイにつけ、首位PSGとは勝ち点3差となった。

首位争いの直接対決が迫る

ラ・リーガ首位のバルセロナは日曜日、スペインの首都に乗り込み、アトレティコ・マドリーと対戦する。厳しい相手との一戦を前に、フリック監督は難しい選手起用を迫られている。バルセロナにとっては、普段から中盤の底を支えるロドリの出場が切望されるところだ。

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ロドリの欠場が正式に決まれば、中盤の底ではベルナルが自然な代役となる。ただ、この重要な一戦で30歳のロドリが持つポジショニングの判断力と豊富な経験を補うのは、敵地に乗り込むバルセロナにとって大きな課題となる。