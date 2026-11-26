共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナは、ラ・リーガ第14節として次の日曜日にエスタディオ・リアソールで行われるデポルティボ・ラ・コルーニャ戦を前に、主力2選手の復帰を待ち望んでいる。ここ最近の欠場の原因となっていた負傷から、ロドリとアンドレス・クリステンセンが回復しつつあることを示す明るい兆しが見えてきたためだ。

広告

ハンジ・フリック監督率いるバルセロナのコーチングスタッフは、チャンピオンズリーグのサバ戦を終えてアゼルバイジャンから長距離移動で帰還したことを受け、木曜日を選手たちの休養日とすることを決めた。次の試合に向けた準備を再開する前に、エネルギーを回復させるのが狙いだ。

練習は行われなかったものの、バルセロナのロッカールームでは、ロドリとクリステンセンがデポルティボ・ラ・コルーニャ戦に間に合う可能性について楽観的な空気が広がっている。両選手はここ数日でコンディションが目に見えて向上しており、復帰へのゴーサインが出る段階に近づいているという。スペイン紙『ムンド・デポルティボ』が伝えている。

2人は、チームが全体練習に復帰する明日金曜日に最終的なメディカルチェックを受ける見込みだ。試合に向けた準備がどの程度整っているかを見極め、負傷再発のリスクなくプレーできるかを確認することになる。

ロドリは復帰が近づいているとみられる。最近の欠場の原因となった右膝の腱の軽傷から順調に回復しており、本人もリアソールでのデポルティボ戦に出場できる可能性について前向きだという。

広告 広告

一方のクリステンセンは、ビジャレアル戦とサバ戦の欠場につながった左ふくらはぎの筋肉の違和感から状態が改善している。コーチングスタッフは早期の復帰を望んでおり、とりわけ彼が戻ればフリック監督にとって今後の守備陣の選択肢が増えることになる。

Related Topics

その一方で、アレハンドロ・バルデの状態は引き続き経過を見守る必要がある。サバ戦を足首の痛みを抱えながら終えたためで、デポルティボ戦への出場には若干の懸念が生じている。今後の練習で状態がより明らかになる見通しだ。

ラミン・ヤマルがデポルティボ戦に出場できる可能性は高いようだ。アゼルバイジャン遠征には帯同せず、サバ戦にも出場しなかったが、次の試合には出場可能となる見込みで、フリック監督にとって攻撃面での大きな後押しとなる。

広告

こうした状況のなか、バルセロナは過密日程と複数の大会を戦うなかで、戦術面とフィジカル面のコンディションを維持しようとしている。フリック監督はチームのパフォーマンス低下を避けるため、できるだけ多くの選手を必要としている。ラ・リーガの優勝争いと欧州での戦いにおいて、今季の現段階が重要な時期であるだけになおさらだ。

その一方で、フェルミン・ロペスは出場停止によりデポルティボ戦の欠場が確定している。シャビ・エスパルトとルーニー・バルジも、引き続き負傷を抱えており、まだ全体練習に復帰できる段階に達していないため、出場できない。

広告

バルセロナの最終的なメンバーは、ロドリ、クリステンセン、バルデの状態を見極める金曜日の練習後に明らかになる見通しだ。その後チームはリアソールでのデポルティボ戦に向けて出発する。フリック監督の選手起用と、離脱者への対応力が改めて試される一戦となる。