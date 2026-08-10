バルセロナは、今夏の移籍市場においてチーム再建計画の重要な局面を迎えている。スポーツディレクターのデコは今後48時間で2つの大型移籍を成立させることを目指しており、同時にロナルド・アラウホのリバプールへの移籍を埋めるべく、ハイレベルなセンターバックの獲得にも動いている。

カタルーニャ紙「スポルト」によると、デコはマンチェスター・シティからスペイン代表ロドリの移籍を遅くとも水曜日までに完了させたい考えで、同クラブからのアルゼンチン代表フリアン・アルバレスの移籍も48時間以内に決着する可能性があるという。新シーズン開幕前にチームの陣容を強化するという野心的な計画の一環だ。

ディフェンダー獲得へゴーサイン

デコはアラウホのリバプール移籍が確定したことを受け、世界レベルのセンターバック獲得にゴーサインを出しており、すでに複数の選手との交渉が進行中だ。

移籍期間の終了まで残り3週間となる中、現在の計画は今月末までにこの最後の補強で守備陣を完成させることにある。

アカデミー所属のアルバロ・コルテスは内部からの選択肢として浮上しているが、バルセロナは市場で本当に魅力的な機会が現れない場合に限り、彼で満足するという方針だ。

ウルグアイ代表アラウホがいなくなれば、バルセロナはクバルシ、ジェラール・マルティン、クリステンセン、エリク・ガルシアをセンターバックに据えてシーズンを開始することになる。加えてドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、クンデを補完する選択肢として、エリクを左サイドバックで起用したい意向を持っている。

最も難しい選択肢

バルセロナの守備補強リストの筆頭に挙がっているのは、トッテナムのアルゼンチン代表ディフェンダー、クリスティアン・ロメロだ。しかしアルゼンチンの情報筋は、現時点での合意成立の可能性は低いとしている。同選手にはアーセナルとインテル・ミラノからのオファーがあり、アトレティコ・マドリードとの交渉は非常に進んでいる状態だ。

主な問題は移籍金にある。トッテナムは彼を手放すのに4000万ユーロを少し上回る額を要求しており、レンタルの選択肢は完全に排除している。

ロメロはバルセロナへの移籍を希望しており、その代理人にはクラブを去る可能性のある全選手について情報が伝えられているものの、これまでのところ具体的な動きは何ら取られておらず、バルセロナはこの案件の決着に大幅に遅れる可能性がある。

複雑な選択肢

アスレティック・ビルバオのスペイン代表ディフェンダー、エムリク・ラポルテも有力な選択肢として挙がっていた。その代理人は契約における違約金の金額が低いと主張しているが、バスクのクラブはこれをきっぱりと否定している。バルセロナはこの件で何らかの複雑な事態を望んでおらず、特に昨夏の早い時期にニコ・ウィリアムズの獲得を試みたことでアスレティック・ビルバオとの関係が大きく損なわれているだけになおさらだ。

もしラポルテについて明確な選択肢が実際に存在し、金額が正確に定められていれば、カタルーニャのクラブは獲得に向けた正式なオファーを出す可能性があるが、現在の状況は移籍を妨げかねない複雑な要素をうかがわせている。

厳格な獲得基準

カタルーニャのクラブは数多くのオファーを受けており、特に移籍期間の終盤にレンタルで放出される可能性のあるプレミアリーグの選手からのものが目立つ。

しかしフリックとデコは明確かつ厳格な条件を設けており、選手が良好な財政状況で加入し、かつスターティングメンバーの座を巡って力強く競争できる場合に限って獲得を進める方針だ。