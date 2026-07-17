ロドリがメッシを封じる戦略を明かし、ヤマルを称賛。「予想外のプレーに驚かされた！」

2026年W杯決勝のアルゼンチン戦を目前に控えたスペイン主将ロドリ・エルナンデスは、チームに浸透させたい戦いの哲学を明かし、「人生における勇気は常に実を結ぶ」と強調した。 「マタドール」は敗北への恐れより勝利への強い渇望を抱いて戦うと語った。

6月22日に30歳の誕生日を迎えたマンチェスター・シティのスターは、スペイン紙「アス」のインタビューで「これが人生で一度きりの試合だと理解し、熱意と冷静さを持って臨む」と語った。

16歳の頃、身長160センチに満たなかったユース代表時代から長く歩んできたと振り返り、「このレベルに到達できるとは夢にも思わなかったが、努力と規律、成長への追求があれば、こうした瞬間を掴める」と語った。

バロンドール受賞者は、ワールドカップ制覇に向けた計画を明かし、ペップ・グアルディオラ監督と話し合い、怪我からの回復と筋力向上に集中したと語った。 「今年は万全を期し、W杯に集中してきた。今、最高の状態だ」と語った。

アルゼンチン戦については「タンゴ」の愛称で知られる相手は、準決勝で破ったフランスとは全く異なるチームだと指摘。「彼らは団結力が強く、ボール支配を重視し、非常に攻撃的だ。 我々は自分たちの強みを活かして、どう攻略するかを理解しなければならない」。

「予測が難しい選手」と語るリオネル・メッシ対策については、「ペナルティエリアから遠ざけ、前線で強めにプレスをかけることが重要」と述べた。

また、39歳のアルゼンチン人スターのキャリアを称え、「この年齢でワールドカップの最高選手になるのは信じられない」と語った。

また、スペイン代表主将は19歳のチームメイト、ラミン・ヤマルを称賛。「最も感銘を受けたのは、ボールを持たない時の献身だ」と話し、彼が「試合を決める瞬間」を演出することを願った。

最後にロドリはスペイン国民へメッセージを送った。「街に繰り出し、共通の目的で団結してほしい。サッカーが私たちをつなぐ。日曜、テレビの前で応援してほしい」。