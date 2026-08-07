ロドリがマンチェスター・シティの扉をバルセロナの選手に開く！

バルセロナは、スペイン代表のスター、ロドリとの契約を受けて中盤に大幅な変更を加える準備を進めており、それによって複数の選手の放出への道が開かれることになる。その筆頭に挙げられるのが、19歳の若手ミッドフィールダー、トミ・マルケスだ。

本格的な交渉

カタルーニャのクラブの首脳陣は、将来的に彼が活躍した場合の復帰を保証する買い戻し条項を残したうえで、選手が移籍する道を開くことを望んでいる。

スペインの『ムンド・デポルティボ』紙によると、マルケスは現在、ヨーロッパの名門クラブから届いた魅力的なオファーの数々を検討している。

シティは長期的な取引を計画

関心を寄せるクラブのリストの筆頭に立つのがマンチェスター・シティで、シティズンズは長期的な有望投資としてマルケスの獲得を目指している。

このイングランドのクラブが提示している計画には、彼と契約したうえで、シティ・グループの戦略的パートナーであるスペインのジローナへとレンタルすることが含まれており、スペインリーグでさらなる経験と出場機会を与えることが狙いだ。

スポルティング・ブラガが最も差し迫った選択肢

だが、最も大きな圧力をかけているのはポルトガルのスポルティング・ブラガで、同クラブには現在、ポルトガルでの経験に大きな満足を示している元バルセロナのディフェンダー、パウ・ビクトルが在籍している。

マルケスへの関心を主導しているのは、かつてマンチェスター・シティのアカデミーで指導した経験を持つカルロス・ビセンス監督で、若い才能への大きな信頼と、彼らに真の出場機会を与えることで知られており、それがブラガをマルケスの成長にとって理想的な移籍先にしている。

ドイツからの関心

ドイツのボルシア・ドルトムントも、この若きカタルーニャの選手への本格的な関心を示すのに遅れはとらなかった。

このドイツのクラブは、バルセロナとの強固な関係を活用しており、その関係は複数の取引が成立したことで最近さらに強まっている