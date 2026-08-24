SCカンブール対フェイエノールト（2-5）で発生した花火騒動を受け、Rotterdam Radicalsがインスタグラムを通じて強い声明を発表した。その中でサポーターグループは、主に騒ぎの広がり方やメディアの反応に批判的な姿勢を示している。彼らによれば、行動そのものにはほとんど問題はなかったという。

「本来なら楽しいサッカーの午後になるはずだったのに、残念ながら、またしても、いつものように、ほんの一握りの人間が台無しにしてしまった」と、花火の行為を非難する人々に向けて皮肉交じりに書き出している。「こんなことが今の時代にまだ起こり得るなんて、私たちにはまったく理解できない。こうした少数の人間に、もうこれ以上発言の場を与えるべきではないし、この種の振る舞いを許してはいけない時だ」

「こういう人間たちを排除し、食い止める時が来ている。彼らの行動はクラブへの愛から出たものではない。この集団は私利私欲が目的で、純粋に自分たちのためだけにいる。他人を犠牲にして点数を稼ぐ。そして私たちは、それをあまりにも長く許しすぎてきた。今こそ一緒に立ち向かおう……」

「サッカーでちょっとした騒動が起きるたびに泣き言を並べ、またより厳しい措置が取られるよう、あらゆる機会に飛びつく、あのごく少数の人間たちに対してだ！！ 何かを非難し嫌悪を示せるとなると、いつだって真っ先に出てきたがる連中。できればテレビで、目の前にカメラがある状況で。そうすれば、どれだけ自分たちが立派かをみんなに見せつけられるからだ」

「今の時代、もう少し物事を相対化することすらできないのか？！ SCカンブールは今や、昨日の被害者は5人ではなく、なんと7人（！）だったと発表している。あと1人か2人被害者が増えれば、メディアは新たなヘイゼルの悲劇だと言い出せるだろう。ヘイゼル2.0だ。もちろん原因はフェイエノールトのサポーターということになる。笑わせる話だ」

「じゃあ、私たち自身で少し相対化してみよう。スタジアムでのピロ・アクションに、ホーム席のサポーターを狙う意図はゼロだった。風で、アウェー席の発煙筒の煙が少しホーム席に流れ込む。あり得ることだ。迷い込んだサンダーキングが、屋根を経由して偶然同じホーム席に落ちる。これも起こり得る」

「ホーム席の人たちは多少の煙を吸い込み、少し破裂音を聞く。確かに、花火の一部が当たった人も中にはいただろう。でも、それで死ぬわけじゃない。カンブールではそうかもしれないが。セムとステーレは泣き、パパも不機嫌。主婦たちは真っ先に席を後にする。残りも続く。そこで残るのは、一生もののトラウマだと、メディアや関係者の言い分を信じるならそうなる」