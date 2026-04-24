ロッチデール対ヨークの試合は2026年4月25日12時30分キックオフ。
VPNでロッチデール対ヨークの試合を観戦する方法
海外旅行中や、海外からいつものストリーミングサービスにアクセスしたいときに地域制限で困ったことはありませんか？そんなときに役立つのが仮想プライベートネットワーク（VPN）です。
ExpressVPNなどのVPNを使えば、安全な暗号化接続で海外からでも視聴できます。接続国を放送地域に変更し、制限を回避しましょう。詳しい手順は後述、スポーツ視聴に最適なVPNガイドもご覧ください。
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ロッチデール対ヨーク戦を視聴するためのVPN設定手順NordVPN
- ダウンロード・インストール：ExpressVPNなど信頼できるVPNに登録し（GOALのガイドはこちら）、アプリをデバイスにダウンロードします。
- アプリを開き、試合が配信されている国のサーバーに接続します（例：英国在住で米国の配信を見たい場合、米国のサーバーを選択）。
- キャッシュ削除：ブラウザが以前の地域情報を保持している場合があります。変更を反映させるため、クッキーを削除するかページを再読み込みしてください。
- ストリーミングを開始：放送局のウェブサイトやアプリにアクセスし、試合をお楽しみください。
大画面で視聴する方法
スマートフォンやノートパソコンでも視聴できますが、スポーツはやはり大画面で楽しみたいものです。テレビでVPNを使う方法は次のとおりです：
- スマートテレビ・Fire Stickの場合：Android搭載テレビやAmazon Fire TV Stick、Google Chromecast with Google TVでは、標準のVPNアプリが利用可能です。テレビのアプリストアでVPNプロバイダーを検索し、スマートフォンと同じようにログインして接続するだけです。
- Apple TV、Roku、ゲーム機ではVPNアプリを直接インストールできないことが多いので、Smart DNS（VPNアカウントの設定内にあり）を使うか、VPN接続済みのスマホやノートPCからミラーリング／キャストしましょう。