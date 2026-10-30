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バイエルン・ミュンヘンのアーロン・ダンクス暫定監督は、土曜日にアリアンツ・アレーナで行われるボルシア・ドルトムント戦を前に、相手の守備の安定感を称賛した。また、ヨシュア・キミッヒのコンディションについて近況を伝え、10代のMFレナルト・カールはプレッシャーに対応できると信頼を示した。

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バイエルン、堅固なドルトムント守備陣の攻略を狙う

バイエルン・ミュンヘンは、ニコ・コヴァチ監督率いるボルシア・ドルトムントとの一戦で、戦術面の厳しい試練に直面する。アリアンツ・アレーナに乗り込むドルトムントは、リーグ屈指の堅守を誇る。ブンデスリーガ第8節を迎える両チームは、勝ち点17で並び、首位に立っている。

共同コーチのアーロン・ダンクスは、ドルトムントの守備の緊密さが攻撃陣にとって最大の課題だと指摘した。

バイエルンは公式戦直近5試合で16得点を挙げており、今回もライバルの守備を崩すことを目指す。

ダンクス、ドルトムントの堅守を警戒。イングランド時代の知己にも言及

ドルトムントの守備陣形について、ダンクスは欧州での対戦を引き合いに出し、相手の攻撃陣にはイングランド時代から知る選手が数人いることにも触れた。「彼らは守備が非常に優れている。失点がとても少ない」とダンクスは語った。

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「我々は、あのように構える相手とよく対戦する。アーセナルとの試合もそうだった。彼らもここに来るまではチャンピオンズリーグで失点していなかった」

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「だが、ドルトムントには優れたFWもいる。イングランドにいた頃から知っている選手が数人いる。試合のあらゆる局面に備える必要がある」とダンクスは強調した。

ダンクス、若手のカールを擁護。キミッヒの状態も報告

ダンクスは若手MFレナルト・カールを力強く擁護したほか、主力選手のコンディションについても説明した。「レニーが経験していることはごく普通のことだ。彼の年齢では、浮き沈みのあるジェットコースターのようなものだ」とダンクスは説明。「我々は彼を全面的にサポートしている……。直近2試合では非常によくやっている」

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チームの状況について、ダンクスはこう付け加えた。「マヌエル・ノイアーにとって、この試合はまだ早すぎる……。ヨー・キミッヒは個別練習を2回行い、今日はチーム練習に参加する。その後、状態を見極める」

マックス・エーベルは、キミッヒのメンバー入りについて、本人がメディカルスタッフとともに最終判断を下すと付け加えた。

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アリアンツ・アレーナで重要なデア・クラシカーへ

ダンクスは、土曜夜に世界中の注目が集まる一戦に向け、チームの準備は万全だとサポーターに伝えた。

両チームが勝ち点で並ぶなか、勝利すればどちらにとっても優勝争いで貴重な勝ち点差をつけられる。

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キックオフが近づくなか、バイエルンは戦術をピッチ上で遂行することに全神経を注ぐ。