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ジョゼ・モウリーニョ監督は、PSVアイントホーフェンに快勝したチャンピオンズリーグの試合後、レアル・マドリーのロッカールームをラスベガスになぞらえた。そこでの会話の秘密は守りつつも、選手たちが重要な勝ち点３を手にするきっかけとなった戦術面での「ひらめき」と映像分析について語っている。

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ラスベガスの掟とハーフタイムの修正

後半に圧倒的なプレーを見せた PSV戦 の後、モウリーニョ監督はハーフタイムのチームトークの具体的な内容を明かさなかった。前半45分はリードを許すか、リズムをつかめずにいたスペインの強豪が一変したことで、ロッカールームで何が語られたのかに注目が集まった。しかし、モウリーニョ監督はチーム内部の会話を明かすことには一線を引いた。

モウリーニョ監督はMovistarに「ロッカールームはベガスのようなものだ。ベガスで起きたことはベガスにとどまる。話はした。私たちは友人だし、言葉を交わした」と語った。ネバダ州の有名な都市を引き合いに出して冗談めかした一方、試合後の記者会見では、個々の競り合いに勝てず、効果的なプレスもかけられなかった「ひどい」前半を立て直すため、言葉だけでなくテクノロジーを活用したと認めた。「分析スタッフと一緒に、何が間違っていたかを選手たちに示せる映像を３、４本探した。映像は千の言葉に勝るので、ハーフタイムには多くを語らなかった。守備の映像を１本、攻撃の映像を２本、計３本見た。映像があれば理解しやすい」と付け加えた。

戦術変更と守備面の懸念

モウリーニョ監督がハーフタイムに決断した３人同時交代は、後半の劇的な巻き返しのきっかけとなった。ただ、経験豊富な指揮官は試合終了後、交代させた先発選手たちを批判しなかった。ハーフタイムの思い切った選手交代は、個々のパフォーマンスを公に非難するためではなく、計算した上での戦術的な賭けだったと説明した。

モウリーニョ監督は、警告を受けた選手や負傷から復帰した選手について、試合中に取ったリスクを語った。「３人同時交代にはさまざまな理由があった。相手のカウンターが多い試合で、こちらにはイエローカードが２枚出ていた。リスクだった。それに、最も多くプレーしている２人のセンターバックには、もっと良い状態でいてほしかったのも明らかだ」とMovistarに説明した。

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勝ち点15でも残る改善の余地

チャンピオンズリーグで勝ち点15に達したレアル・マドリー。モウリーニョ監督は、あと数試合で好結果を収め、プレーオフを回避することに目を向けている。しかし、結果を追うときに見せるのと同じ強度で試合に入れないことには満足しておらず、練習で取り組むべき課題はまだ多いと考えている。

指揮官は、逆転に頼る戦い方は危険で、いずれ裏目に出る可能性があると警告した。「もちろん、逆転すれば良い気分になる。だが、今のようなリスクを取っていれば、うまくいかないこともある。良い入り方ができるのか、悪い入り方になるのかという疑問を抱え続けたくはない」

レアル・マドリー、アラベス戦に照準

レアル・マドリーの欧州での快進撃は止まる気配がない。５連勝を飾り、欧州制覇15回を誇るクラブは順位表の首位に立った。一方、大舞台で強さを見せ続けるレアル・マドリーとは対照的に、PSVは開幕から５試合で勝ち点わずか４にとどまり、プレーオフ圏外にいる。欧州での勢いを保つレアル・マドリーは、今週末にホームで迎えるアラベス戦へとすぐに目を向け、好調を国内でも維持しようとしている。