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フランス代表のCBイブラヒマ・コナテが、トルコ戦の終盤に不用意な失点を喫したことへの不満を口にした。グループA1の首位を確定させたものの、コナテはフランス代表が今後、より高い集中力を維持しなければならないと強調した。

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グループA1の首位を確保

フランスはマトムット・アトランティックでトルコに2-1で競り勝ち、代表ウィークを締めくくった。この勝利でUEFAネーションズリーグのグループA1首位を確定。ジネディーヌ・ジダン監督率いるチームは、序盤のオウンゴールと途中出場のエリ・ジュニオール・クルピによる正確なフィニッシュを生かし、ベルギーを上回って首位の座をつかんだ。

スライド2：慌ただしい1週間で得た収穫

試合後、TF1の取材に応じた復帰したセンターバックのイブラヒマ・コナテは、この1週間の身体的な負担と、イタリア戦での敗北を受けたチームの前向きな反応を振り返った。

「この結果は良しとしたい。イタリアで敗れた後だったので、勝って突破を決めることが重要だった」とコナテは語った。

「常に改善が必要なのは明らかだ。ただ、後半はプレスの面でも、監督に求められたことを実行する面でも良くなった。そこは収穫だ」

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スタッフの負担管理と選手層を評価

コナテはまた、欧州各地のクラブでプレーする選手たちが過密日程に臨む中、指導陣が選手の負担をうまく管理したことを強調した。

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「この監督の下では、まだ始まったばかりだ。これからも取り組みを続ける。極めて慌ただしい1週間だった。どのクラブも監督に感謝すべきだ。僕たちが疲れすぎないよう、あらゆることを考えてくれた」とコナテは付け加えた。

「この2試合では良いところも見せられた。2-0の場面では、さらに得点することも、リードを守り切ることもできたはずだ」

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守備のミスにロッカールームで警告

突破を決めたものの、コナテはアディショナルタイム終盤にトルコのアブドゥルケリム・バルダクチにヘディングで得点を許したことへの怒りを隠さなかった。

「CKを与えたことについては、僕が責任を負ってもいい。でも、その後に自分のマークする選手を見失うのは愚かだ」とコナテは警告した。

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「誰だったのかは分からないが、ロッカールームで本人を問いただすつもりだ」。フランスは守備を引き締める強い意欲と高い基準を持って、3月の準々決勝に臨む。