ロシェン・プロリーグは、アメリカ、メキシコ、カナダで開催中のワールドカップで所属選手が多くの得点を挙げ、存在感を示している。

2026年大会には、ロナウド、フェリックス、ネヴェス、カンセロのポルトガル勢4人をはじめ、多くのスターが参加した。

サッカー統計サイト「オプタ」によると、サウジアラビア・プロリーグはワールドカップ通算28得点を記録し、アラブ諸国のリーグで最多だ。

2位はエジプトリーグの11ゴール。同リーグは長年にわたり、国内選手やエジプトでプレーした選手がアラブ・アフリカ代表として活躍してきた歴史を持つ。

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3位はチュニジアリーグで8ゴール。代表選手を輩出し続けている。

4位はカタールリーグの7ゴール、5位はUAEリーグの6ゴールで、両国のインフラ整備とスポーツ投資の成果を示している。

5ゴールはアルジェリアリーグ、4ゴールはモロッコリーグ、2ゴールはイラクおよびクウェートリーグで、アラブ諸国の全体像が示された。

これらの数字は、アラブリーグが競争力を高め、国内外の才能ある選手を惹きつけ育成する能力を向上させていることを示しており、それがワールドカップなどの主要大会での選手パフォーマンスに直接反映されている。



