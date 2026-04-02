ロシェン・リーグでの次なる対戦相手をめぐり、ロナウドがアルメリアとの間で初のトラブルに巻き込まれる

アル・ナセルFCのキャプテンであるポルトガル人選手クリスティアーノ・ロナウドが、先日同クラブの株式の一部を取得した後、アルメリアFCとの間で初のトラブルに巻き込まれた。

ロナウドは去る2月26日、アルメリアの株式25％を取得したことを発表し、この投資はCR7 SA傘下の新設会社であるCR7 Sports Investmentsに組み入れられた。

買収から約1ヶ月後、フラメンゴは激しい口調の声明を発表し、スペイン2部リーグに所属するアルメリアを、3年前の取引をめぐって非難した。

これは、当時の報道によると、2022年夏にブラジル人ウイングのラザロがフラメンゴからアルメリアへ700万ユーロで移籍したことに関するものである。

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フラメンゴは声明の中で、契約条項にはこの移籍に関してスペインで課される税金をアルメリアが負担すると定められていたが、実際にはそうならず、ブラジルのクラブが150万ユーロ以上を支払う羽目になったと述べた。

同クラブは、約590日前に国際サッカー連盟（FIFA）からこの金額の支払いを命じる裁定を得ていたが、スペインのクラブが裁定の履行を先延ばしにしたため、債務額が180万ユーロに膨らんだと指摘した。

フラメンゴは声明の締めくくりとして、以前下された裁定を履行し、クラブ間の契約関係を尊重するため、この件に関して国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）が適切な決定を下すとの確信を強調した。

なお、この問題の中心人物であるラザロは現在、サウジアラビアのアル・ナジュマでプレーしている。彼は2025年夏にアルメリアから移籍してきたが、次の試合は明日金曜日、ロシェン・リーグ第27節で、自身のチームがアル・ナスルにアウェイで挑む際、アル・オウル・パーク・スタジアムにて、まさにロナウド本人と対戦することになる。