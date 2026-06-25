ロシェンとの対決後、ケニオニスはワールドカップでロナウドを追走し、歴史的記録を樹立した。

サウジアラビアのアル・カディシアに所属するメキシコ人FWフリアン・ケニオニスは、2026年W杯グループステージ第3節チェコ戦で2得点。木曜未明に行われた試合はメキシコが3-0で勝利した。

61分にはチェコの守備ミスを突いて2点目を奪い、リードを広げた。

第1節でも得点を挙げており、大会通算2得点とした。

16年ぶりとなる大会2得点目は、同国選手としては16年ぶりとなる快挙だ。

さらにグループステージでは18回の攻撃に関与し、うちチェコ戦で6回を記録。サッカー統計サイト「オプタ」は、彼がメキシコ代表攻撃の要であることを示している。

関連記事：ボノが世界の強豪に挑む「次の相手は関係ない…目標は全員を倒すことだ」

また、彼は2010年大会のハビエル・「チチャリート」・エルナンデス以来、1大会でメキシコ代表として2ゴール以上を記録した初の選手となり、歴史に名を刻んだ。

ロナウドを追走

この得点を挙げたことで、ケニオンは2026年W杯得点ランキングでポルトガル代表兼アル・ナセルFC主将のクリスティアーノ・ロナウドと並んだ。両者の競争が再び始まった。

この対決はサウジアラビア・リーグのファンにも注目されている。ケニオニスは昨季、ロナウドを抑えロシェン・リーグ得点王に輝いた。

アル・カディシアのストライカーは昨季33得点で得点王となり、2位アル・アハリ・イングランド人FWイヴァン・トニーの32得点を上回った。ロナウドは28得点で3位だった。

大会は続いているため、ケニオニスはロナウドを追うチャンスを残している。ワールドカップ得点ランキングだけでなく、近年サウジアラビアでプレーする最高のストライカーであることを示す機会でもある。