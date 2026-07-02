ロシェンが彼を呼ぶ…ワールドカップの夜、ロナウドを追う暗い運命！

ロシェン・リーグのスターたちの夢が次々と消え始めた。グループステージでは、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドやアルジェリアのリアド・マフレズら18選手が予選通過するなど好結果を残していた。

グループステージでは、ロシェン所属の7選手が敗退。アル・ヒラルのウルグアイ人FWダールウィン・ヌニェス、アル・アハリのトルコ人DFメリフ・デミラル、アル・ナジュマのイラク人FWアリ・ジャシム、アル・シャバブのヨルダン人MFアリ・アル・アザイザも含まれていた。

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さらに、アル・イタファクのスコットランド人DFジャック・ヘンドリー、アバのキュラソー代表ジョリアン・ギャリー、アル・ファイハのパナマ人GKオーランド・モスケラも含まれていた。

ベスト32ではさらに4人が敗退し、その中にはノルウェー戦（1-2で敗北）に出場した元アル・アハリのコートジボワール代表フランク・ケシエも含まれる。

さらにセネガルのエドゥアルド・メンディ（アル・アハリ）、カリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル）、サディオ・マネ（アル・ナスル）も敗退した。

ベスト32の戦いが続く中、レジェンドのロナウドは金曜未明のクロアチア戦で同じ運命をたどることを恐れている。

過去5大会で成し遂げられなかったタイトル獲得へ、この大会での活躍を誓う。アル・ナスルに所属する38歳のスターにとって、今回が国際舞台最後のチャンスだ。