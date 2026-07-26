イタリアサッカー協会の新体制は、次の段階で代表監督を任せる人物としてアンドレア・ピルロを選んだ。しかし同監督は、ロシア最大級のスポーツ賭博会社のひとつである「フォンベット」とブランドアンバサダーとして関わっているため、物議を醸す障害に直面している。

イタリアサッカー協会の新テクニカルディレクターに就任したパオロ・マルディーニと、その顧問であるレオナルドにとって、道のりは平坦ではないようだ。

低迷するイタリア代表を救おうと両者が提示したオファーを、数日間にわたり続けられ、順調に進展しているように見えた交渉の末にペップ・グアルディオラが拒否したのに続き、この二人は今、新たな障害に直面している。代表を率いる人物としてピルロを選んだあと、フランス紙「レキップ」によると、彼のロシアとのつながりをめぐる疑問がすぐに浮上したのだ。

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2025年7月以降、ピルロはUAEのドバイ・ユナイテッドを指揮しているが、同クラブの主要スポンサーの一社がロシアの小売チェーン「フィックス・プライス」であり、これはロシアのオリガルヒであるセルゲイ・ロマキンが創業した会社である。

ロマキンは「フォンベット」にも権益を有しており、ピルロは2025年10月にこの会社のアンバサダーに就任した。

ミランとユヴェントスの伝説的選手であるピルロが、去る5月にロシアサッカー連盟に関連する会社が主催したイベントに出席するためモスクワを訪れたことは、すでにイタリアで物議を醸していた。しかし今回、この問題は新たな様相を帯びることになった。同監督の名前がアズーリを率いる件と結びついたためだ。

「重大な過ち」

欧州議会副議長のピナ・ピチェルノは、イタリア政界がこの論争に加わる発言の中でこう述べた。「ピルロは、ウクライナが砲撃を受けているさなかに、プーチン政権を正常化する動きに自らの立場を貸した。彼を選ぶのは重大な過ちだ」

ピルロの周辺では平静さが保たれており、ドバイ・ユナイテッドおよびロシアの代理店との二つの契約は、彼自身の意思でいつでも解除できると強調されている。これらの関係を解消しさえすれば、実務上の問題は生じないという。

だが、新たにイタリアサッカー協会会長に選出されたジョヴァンニ・マラゴは、この件について明確な保証を待っている。ピルロがこれらのつながりから速やかに解放されることを望んでいるのだ。

マラゴはロベルト・マンチーニと親密な関係にあり、2018年から2023年までイタリアを率いたマンチーニに監督の座へ復帰してほしいと考えていた。マンチーニは2023年のサウジアラビアからのオファーを受けてためらうことなく職を離れたが、それは欧州選手権開幕の1年足らず前のことだった。

一方、セリエAのクラブ側は、迅速に結果を出せる強力な人物としてアントニオ・コンテの起用を推していた。しかしマルディーニとレオナルドはピルロを選んだ。新プロジェクトを率いるべく彼らが新たに就任したばかりであることを踏まえると、その決定を無視するのも難しいと思われる。

各種情報が示すところによれば、今後数時間のうちに、ピルロの将来と、イタリア代表監督としての正式な起用を決定づける前に求められる保証をめぐって、さらなる協議が行われる見通しだ。