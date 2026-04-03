ロジャース、サウジアラビア代表のレナール後任に関する報道についてコメント

アル・カディシアのブレンダン・ロジャース監督は、今後フランス人のエルヴェ・レナール監督の後任としてサウジアラビア代表の指揮を執る可能性が報じられる中、自身の将来をめぐる憶測に決着をつける新たな声明を発表した。

この発言は、エジプトやセルビアに敗れた後、コーチングスタッフの人事異動の可能性が絶えず取り沙汰される中、スポーツ界全体が注目する状況下で行われた。

これについてロジャース氏は次のように述べた。「この件についてはコメントするつもりはない。私はアル・カディシアとの契約を結んでいるし、今後、全力を尽くすつもりだ。」

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さらに彼は次のように付け加えた。「サウジアラビア代表は、優れた選手層に加え、豊富な経験を持つコーチングスタッフを擁しており、強力な大会を繰り広げることができると確信している。だからこそ、ワールドカップの舞台で堂々とした姿を見せ、素晴らしいパフォーマンスを発揮できると強く信じている」

ここ数日、サウジアラビア代表の指揮官候補として、アル・ナスルの監督であるポルトガル人のジョルジェ・ジェズス氏など、多くの名前が挙がっていたが、サッカー協会はレナール監督の退任を否定した。