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アル・カーディシーヤを率いる北アイルランド出身のブレンダン・ロジャーズ監督が、ロシュン・サウジリーグのアル・ファイハ戦で、次節に控えるアル・ナスルとの大一番を見据えて選手たちにいくつかの点で注意を促していたことを明かした。

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アル・カーディシーヤは本日金曜日、ホームにアル・ファイハを迎えた一戦で2-0の勝利を収めた 。試合はダンマームにあるアル・イテファクの本拠地スタジアムで行われた、ロシュン・サウジリーグ第13節の一戦だった。

試合後の記者会見でのロジャーズ監督のコメントを伝えたサウジアラビア紙『アシャルク・アルアウサト』によると、同監督は「重要な勝利を手にした。先週の火曜日には国外で試合をして、今日も試合があった」と語った。

さらに「素早く回復する必要があったし、我慢することも必要だった。実際にその通りになった。得点を奪うまで辛抱強く戦い、2点目でリードを広げ、勝利をつかんだ」と続けた。

試合は70分間にわたってスコアレスのまま推移し、アル・カーディシーヤはアル・ファイハのゴールをこじ開けられず、足踏みしかねない状況にあった。

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しかし71分、サウジアラビア人ウイングのトゥルキ・アル・アンマールがペナルティエリアの境界付近でボールを受けると、右足で力強いシュートをゴールに突き刺し、アル・ファイハの粘りに終止符を打った。

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そして88分には、同じような形、同じような角度から、右サイドバックのムハンマド・アブ・アル・シャマトがペナルティエリアの境界付近から左足でシュートを放ち、ボールはアル・ファイハのゴールネットを揺らした。これがアル・カーディシーヤの2点目となった。

北アイルランド人指揮官は「我々には質の高い選手たちがいる。だからこそ戦い続けることができ、あらゆるプレッシャーに耐えられる。選手層は充実しているし、控え選手もポイントを積み重ね続けられるだけのレベルにある」と付け加えた。

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ロジャーズ監督は、次の金曜日にサウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークで予定されている、ロシュン・サウジリーグ第14節のアル・ナスル戦についても言及した。

同監督はこの試合について「我々とアル・ナスルの直近の試合を見て、長所と短所を分析し、その試合に向けてどう取り組むかを決める時間は十分にある」と語った。

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また、スペイン人のナチョ・フェルナンデス、ムハンマド・アブ・アル・シャマト、ムサブ・アル・ジュワイルの3選手がイエローカードを受ければアル・ナスル戦に出場できなくなる状況にありながら、アル・ファイハ戦で起用したことについてもコメントした。

「選手たちには集中を保ち、カードをもらわないよう伝えていた。彼らは高い質を備え、経験によって状況をコントロールできる選手たちだ」と説明した。

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さらに「アブ・アル・シャマトはゴールも決めてくれた。ナチョは経験豊富で、大きな価値を持つ選手だ。ムサブも同様で、交代するまで安定したプレーを見せ、最高のパフォーマンスを発揮してくれた」と詳しく語った。

北アイルランド人指揮官は最後に、来シーズンからロシュン・サウジリーグの外国籍選手枠の拡大が検討されているとの報道についてもコメントした。

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ロジャーズ監督はこの件について「私の手元には高いレベルのサウジアラビア人選手たちがいて、彼らがいることを嬉しく思っている。優れた選手は間違いなく残るだろう」と述べた。

続けて「外国籍選手の増枠について正式な決定はまだ出ていない。ただ、イングランドのリーグでは外国籍選手の割合が80％に達しているが、それでも優れたイングランド人選手たちは出場機会を得ているか、国外でプレーしている。代表チームも素晴らしく、才能ある選手やスターもいる」と補足した。

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そして「ただ、先ほど言ったように、優れたサウジアラビア人選手たちはどんな状況でも主力の選択肢であり続ける」と締めくくった。

なお、アル・ファイハ戦の勝利でアル・カーディシーヤは勝ち点を31に伸ばし、暫定ながらサウジリーグの首位に立った。2位のアル・ヒラルとの差は1ポイントだが、アル・ヒラルは消化試合が2試合少ない。

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アル・ヒラルは明日土曜日、ダンマームで行われるロシュン・サウジリーグ第13節で敵地でアル・イテファクに勝利すれば、再び首位に返り咲く可能性がある。

また、アル・ナスルも明日土曜日、ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで行われる同リーグ第13節のアル・ハズム戦に勝利すれば、アル・カーディシーヤと勝ち点で並ぶ可能性がある。

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そうなれば次節は白熱した一戦となる。アル・カーディシーヤとの対戦はアル・ナスルのサポーターにとって悪夢となっているからだ。アル・カーディシーヤは昨シーズンのロシュン・サウジリーグで、首都のクラブであるアル・ナスルにホームとアウェイの2試合とも勝利している。もっとも、アル・ナスルはその後、7年ぶりのリーグ優勝を決めている。