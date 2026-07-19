ロジャースの退団を受け、アーセナルは大型のフリー移籍で反撃。

アーセナルは、フランス代表DFウィリアム・サリバが背中の負傷で長期離脱する可能性が高まったため、緊急策としてイングランド代表DFジョン・ストーンズをフリー移籍で獲得する検討を開始した。

英紙『ザ・サン』は日曜、アーセナルが25歳のサリバの負傷程度をまだ把握できていないと伝えた。フランス代表としてスペインとのW杯準決勝で途中交代した彼は、最大5か月離脱する恐れがある。

この事態を受け、プレミアリーグ王者のアーセナルは32歳のストーンズに注目し始めた。ストーンズはマンチェスター・シティで10年間プレーし、6月末に契約満了でフリーエージェントとなっている。

ストーンズはアルテタ監督にとって理想的な選択肢だ。アルテタ監督はアシスタント時代、マンチェスター・シティでストーンズと働いた経験があり、その能力を熟知している。

クロアチアとの初戦では不安定なプレーもあったが、ノックアウトステージでは好パフォーマンスを発揮。準々決勝ノルウェー戦と準決勝アルゼンチン戦に先発し、イングランド代表としてW杯でプレーした初のフリーエージェントとなった。

大会後は国内外のクラブが注目する中、ストーンズと代理人は今後を検討すると見られる。今季シティでは11月以降先発4試合と出場機会が限られ、出場時間が去就の鍵となる。

アーセナルがストーンズに接近したのは、移籍市場で大きな打撃を受けた直後だった。同クラブが長年狙っていたモーガン・ロジャースがアストン・ヴィラからライバルのチェルシーへ1億1700万ポンドで移籍し、チェルシー史上最高額の英国人選手となったためだ。 ロジャースは明日月曜にメディカルチェックを受ける予定だ。