「ロサネロの強豪」とシティ・グループの移籍市場：インザーギ、パレルモはセリエAにいなければならない

昨季のカタンザーロとのプレーオフでの失望を経て、リーグ制覇のために作り上げられた圧倒的戦力だ。 ピッポ・インザーギ率いるパレルモは最高のスタートを切り、セリエB開幕3試合で3連勝。ユーヴェ・スタビア、アレッツォ、サンプドリアを相手に7得点3失点を記録し、さらにコッパ・イタリアでも勝ち上がっている。





なんという補強だ！ ― その狙いは、さほど隠されてもいない。ライバルたちを突き放し、長年遠ざかっているシティ・グループ傘下のクラブをついにセリエAへ導くことだ。そのため、移籍市場では出費を惜しまなかった。昨日には中盤にルカ・マッツィテッリを新たに加えたが、この夏には元ユーヴェのマッティア・ペリンをGKに迎え、カテゴリーを超えた実力を持つブラジル人のエルナニとストレフェッツァを中盤に、そしてガブリエッローニとヴァヴァッソーリを前線に加えた。





別格 ― 現時点での戦績は5試合で5勝。コッパ・イタリアでは格上のレッチェをバルベーラで2-0で下している。まさに別格という印象だが、それをうまくマネジメントするのはインザーギの役目だ。 「私は物事を途中で投げ出さない。今の私ならレアル・マドリーにだって行かない。パレルモはあらゆる面で特別だ。 人々は初日から私に無条件の信頼を与えてくれた。私はこの人たちに対して大きな感謝の借りがある。今年、彼らは鳥肌が立つようなことをしてくれたし、私は全力を尽くして彼らをふさわしい場所へ連れて行こうとするだろう」。約束は約束だ。







